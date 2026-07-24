Фаршированные кабачки в этом рецепте легко превращаются в полноценный ужин: часть "лодочек" с мясной начинкой, часть – с грибной.

Почему кабачки так хорошо подходят для этого блюда?

Как сообщает PMC, современный кабачок – одна из относительно поздних культурных форм в рамках этого вида. Именно поэтому он обладает таким мягким вкусом и нежной структурой.

Именно эта универсальность делает его удобным для запекания с различными начинками. В рецепте он одинаково хорошо сочетается как с фаршем, так и с грибами, а предварительное короткое запекание помогает сохранить форму "лодочек".

Как приготовить лодочки из кабачков?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 кабачков среднего размера;

– 700 граммов фарша;

– 400 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 3 помидора;

– 250 граммов твердого сыра или моцареллы;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль, перец, паприка и специи по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте кабачки пополам и удалите мякоть, оставив стенки толщиной примерно 1 сантиметр. Смажьте кабачки растительным маслом, приправьте и запекайте 15 – 20 минут при 180 градусах. Для грибной начинки отдельно обжарьте грибы с луком и мякотью кабачков, добавьте сметану и специи. На другой сковороде приготовьте фарш с луком, мякотью кабачков, сметаной и паприкой. Наполните половину кабачков грибной начинкой, а остальные – мясной. Сверху выложите кружочки помидоров и посыпьте тертым сыром. Запекайте еще 7 – 10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится. Подавайте блюдо горячим.

Что делает это блюдо удачным?

Две начинки в одном рецепте – это простой способ сделать ужин интереснее без сложных ингредиентов. Грибная начинка придает аромат, мясная – сытность, а помидоры и сыр дополняют блюдо нежностью и аппетитной корочкой.

Если хочется приготовить что-то домашнее, теплое и эффектное без лишних хлопот, эти кабачковые лодочки – удачный вариант.