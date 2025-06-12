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12 червня, 23:50
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Традиції – це смачно: пригадуємо полтавські галушки з грибами

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Полтавські галушки з грибами є традиційною українською стравою, яку рекомендують спробувати кожній господині.
  • Рецепт включає інгредієнти для тіста, начинки та соусу, зокрема кефір, борошно, гриби, цибулю, вершки та спеції.

Українська кухня славиться на смачні та ситні страви. Полтавські галушки з грибами мусить спробувати кожна господиня.

Галушки зуміли пройти крізь віки та часто виринають у творчості українських письменників. Це й не дивно, адже їх смак справді просто неймовірний. 24 Канал пропонує пригадати його з рецептом з ТікТок yuliia.senych.

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Рецепт галушок з грибами 

  • Час: 1 година 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
тісто
– 350 мілілітрів кефіру;
– 550 грамів борошна;
– по 0,5 чайної ложки соди та солі;
– 1 яйце;
начинка
– 400 грамів грибів;
– 2 цибулини;
– сіль та перець до смаку;
соус
– 150 грамів грибів;
– 1 цибулина;
– 150 мілілітрів вершків (30%);
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Спочатку в просіяне борошно додайте дрібку солі та соду. У центрі зробіть заглиблення, влийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця й замісіть м’яке, еластичне тісто.

  2. Загорніть його в харчову плівку або покладіть у пакет і залиште "відпочити" на 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.

  3. Поки тісто настоюється, підготуйте начинку: обсмажте гриби з цибулею до появи апетитної золотистої скоринки. Розкачайте тісто в пласт середньої товщини, виріжте кружечки або сформуйте їх вручну. У центр кожного викладіть ложку начинки й акуратно заліпіть краї, як у хінкалі.

  4. Готуємо галушки на пару: каструлю накрийте марлею, змащеною олією чи вершковим маслом, і викладіть на неї сформовані вироби. Накрийте кришкою та варіть приблизно 10 хвилин.

  5. Для соусу підсмажте гриби з цибулею, влийте жирні вершки й тушкуйте до загустіння. Подавайте готові галушки, щедро поливши вершковим грибним соусом.

Смачного!

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