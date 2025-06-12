Традиції – це смачно: пригадуємо полтавські галушки з грибами

Українська кухня славиться на смачні та ситні страви. Полтавські галушки з грибами мусить спробувати кожна господиня.

Галушки зуміли пройти крізь віки та часто виринають у творчості українських письменників. Це й не дивно, адже їх смак справді просто неймовірний. 24 Канал пропонує пригадати його з рецептом з ТікТок yuliia.senych.

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Рецепт галушок з грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 350 мілілітрів кефіру;

– 550 грамів борошна;

– по 0,5 чайної ложки соди та солі;

– 1 яйце;

начинка:

– 400 грамів грибів;

– 2 цибулини;

– сіль та перець до смаку;

соус:

– 150 грамів грибів;

– 1 цибулина;

– 150 мілілітрів вершків (30%);

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку в просіяне борошно додайте дрібку солі та соду. У центрі зробіть заглиблення, влийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця й замісіть м’яке, еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку або покладіть у пакет і залиште "відпочити" на 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі. Поки тісто настоюється, підготуйте начинку: обсмажте гриби з цибулею до появи апетитної золотистої скоринки. Розкачайте тісто в пласт середньої товщини, виріжте кружечки або сформуйте їх вручну. У центр кожного викладіть ложку начинки й акуратно заліпіть краї, як у хінкалі. Готуємо галушки на пару: каструлю накрийте марлею, змащеною олією чи вершковим маслом, і викладіть на неї сформовані вироби. Накрийте кришкою та варіть приблизно 10 хвилин. Для соусу підсмажте гриби з цибулею, влийте жирні вершки й тушкуйте до загустіння. Подавайте готові галушки, щедро поливши вершковим грибним соусом.

Смачного!

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