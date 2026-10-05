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5 жовтня, 18:30
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Гарбузове лате як у Starbucks: готуємо головний осінній напій удома

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбузове лате можна приготувати вдома без кав’ярні та черги, якщо правильно зробити пряний сироп і збити молоко до легкої пінки.

Легендарне гарбузове лате з прянощами давно стало головним символом затишної осені, за яким шикуються черги в наймодніших кав'ярнях. Проте переплачувати за чашку зовсім не обов'язково — культовий pumpkin spice latte легко приготувати на власній кухні, отримавши навіть глибший і натуральніший смак. Справжнє серце цього напою – густий домашній сироп із печеного гарбуза, кориці, імбиру та мускатного горіха, який можна зварити заздалегідь і додавати до свіжозвареної міцної кави протягом усього тижня.

Як приготувати гарбузове лате? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
гарбузовий сироп (кілька порцій): 
– 200 грамів мʼякоті гарбуза;
– 150 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 3 бутони гвоздики;
– пів чайної ложки меленого сухого імбиру;
– пів чайної ложки меленого мускатного горіха;
на порцію лате: 
– 250 мілілітрів молока;
– 30 – 50 мілілітрів свіжозвареного еспресо;
– 2 столові ложки гарбузового сиропу;
– збиті вершки та дрібка кориці для подачі.

Приготування: 

  1. Гарбуз очистьте від шкірки й насіння, наріжте середніми кубиками, викладіть у форму та запікайте за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин до повної м'якості.
  2. Готову м'якоть перебийте занурювальним блендером у ніжне однорідне пюре.
  3. У невеликому сотейнику з'єднайте воду з цукром і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб кристали повністю розчинилися.
  4. Додайте гарбузове пюре, корицю, гвоздику, імбир і мускатний горіх.
  5. Зменшіть вогонь до мінімуму та варіть сироп приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи, до легкого загустіння.
  6. Гарячий сироп процідіть крізь дрібне сито, перелийте в чисту скляну банку та дайте охолонути (у холодильнику він спокійно зберігається тиждень).
  7. Молоко прогрійте приблизно до 65 градусів (воно має бути гарячим, але не закипати).
  8. Збийте його в густу оксамитову піну. Якщо немає капучинатора, скористайтеся френч-пресом, швидко рухаючи поршень угору-вниз 15 – 20 секунд, або звичайним вінчиком.
  9. На дно прозорого келиха чи великої чашки налийте 2 столові ложки пряного сиропу, влийте порцію свіжого гарячого еспресо та добре перемішайте ложкою.
  10. Обережно тонкою цівкою долийте збите тепле молоко, викладаючи ложкою зверху шар молочної піни. Прикрасьте шапкою збитих вершків, притрусіть дрібкою кориці та насолоджуйтеся затишним напоєм.

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