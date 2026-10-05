Гарбузове лате як у Starbucks: готуємо головний осінній напій удома
Гарбузове лате можна приготувати вдома без кав’ярні та черги, якщо правильно зробити пряний сироп і збити молоко до легкої пінки.
Легендарне гарбузове лате з прянощами давно стало головним символом затишної осені, за яким шикуються черги в наймодніших кав'ярнях. Проте переплачувати за чашку зовсім не обов'язково — культовий pumpkin spice latte легко приготувати на власній кухні, отримавши навіть глибший і натуральніший смак. Справжнє серце цього напою – густий домашній сироп із печеного гарбуза, кориці, імбиру та мускатного горіха, який можна зварити заздалегідь і додавати до свіжозвареної міцної кави протягом усього тижня.
Як приготувати гарбузове лате?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
гарбузовий сироп (кілька порцій):
– 200 грамів мʼякоті гарбуза;
– 150 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 3 бутони гвоздики;
– пів чайної ложки меленого сухого імбиру;
– пів чайної ложки меленого мускатного горіха;
на порцію лате:
– 250 мілілітрів молока;
– 30 – 50 мілілітрів свіжозвареного еспресо;
– 2 столові ложки гарбузового сиропу;
– збиті вершки та дрібка кориці для подачі.
Приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки й насіння, наріжте середніми кубиками, викладіть у форму та запікайте за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин до повної м'якості.
- Готову м'якоть перебийте занурювальним блендером у ніжне однорідне пюре.
- У невеликому сотейнику з'єднайте воду з цукром і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб кристали повністю розчинилися.
- Додайте гарбузове пюре, корицю, гвоздику, імбир і мускатний горіх.
- Зменшіть вогонь до мінімуму та варіть сироп приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи, до легкого загустіння.
- Гарячий сироп процідіть крізь дрібне сито, перелийте в чисту скляну банку та дайте охолонути (у холодильнику він спокійно зберігається тиждень).
- Молоко прогрійте приблизно до 65 градусів (воно має бути гарячим, але не закипати).
- Збийте його в густу оксамитову піну. Якщо немає капучинатора, скористайтеся френч-пресом, швидко рухаючи поршень угору-вниз 15 – 20 секунд, або звичайним вінчиком.
- На дно прозорого келиха чи великої чашки налийте 2 столові ложки пряного сиропу, влийте порцію свіжого гарячого еспресо та добре перемішайте ложкою.
- Обережно тонкою цівкою долийте збите тепле молоко, викладаючи ложкою зверху шар молочної піни. Прикрасьте шапкою збитих вершків, притрусіть дрібкою кориці та насолоджуйтеся затишним напоєм.