Легендарне гарбузове лате з прянощами давно стало головним символом затишної осені, за яким шикуються черги в наймодніших кав'ярнях. Проте переплачувати за чашку зовсім не обов'язково — культовий pumpkin spice latte легко приготувати на власній кухні, отримавши навіть глибший і натуральніший смак. Справжнє серце цього напою – густий домашній сироп із печеного гарбуза, кориці, імбиру та мускатного горіха, який можна зварити заздалегідь і додавати до свіжозвареної міцної кави протягом усього тижня.

Як приготувати гарбузове лате?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

гарбузовий сироп (кілька порцій):

– 200 грамів мʼякоті гарбуза;

– 150 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 3 бутони гвоздики;

– пів чайної ложки меленого сухого імбиру;

– пів чайної ложки меленого мускатного горіха;

на порцію лате:

– 250 мілілітрів молока;

– 30 – 50 мілілітрів свіжозвареного еспресо;

– 2 столові ложки гарбузового сиропу;

– збиті вершки та дрібка кориці для подачі.

Приготування: