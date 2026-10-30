Більше жодних нудних паштетів: ніжний хумус із гарбуза та кунжутної пасти за лічені хвилини

Гарбузовий хумус із тахіні – це виразна варіація класичної близькосхідної закуски, де солодкувата м'якоть запеченого гарбуза гармонійно поєднується з горіховою гіркуватістю кунжутної пасти. Завдяки запіканню овочів текстура стає дивовижно ніжною, повітряною та шовковистою, а страва набуває глибокого аромату без зайвої водянистості.

Особливий смаковий акцент створює ціла головка запеченого часнику: під дією високої температури в духовці гострота повністю зникає, поступаючись місцем м'якому кремовому присмаку з карамельними нотками. Додавання східних спецій, копченої паприки та насіння кунжуту перетворює просту домашню намазку на ефектну ресторанну страву.

Як зробити хумус з гарбуза?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів гарбуза солодких сортів;

– 1 головка часнику;

– 2 столові ложки рослинної або оливкової олії для запікання; заправка та спеції:

– 3 столові ложки кунжутної пасти тахіні;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1/2 чайної ложки меленого кумину;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 3 – 4 столові ложки крижаної питної води;

для подачі та декору:

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 чайна ложка білого або чорного насіння кунжуту;

– 1 дрібка копченої паприки;

– 1 – 2 гілочки свіжої петрушки або кінзи.

Приготування: