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30 жовтня, 22:26
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Більше жодних нудних паштетів: ніжний хумус із гарбуза та кунжутної пасти за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбузовий хумус із тахіні – це виразна варіація класичної близькосхідної закуски, де солодкувата м'якоть запеченого гарбуза гармонійно поєднується з горіховою гіркуватістю кунжутної пасти. Завдяки запіканню овочів текстура стає дивовижно ніжною, повітряною та шовковистою, а страва набуває глибокого аромату без зайвої водянистості.

Особливий смаковий акцент створює ціла головка запеченого часнику: під дією високої температури в духовці гострота повністю зникає, поступаючись місцем м'якому кремовому присмаку з карамельними нотками. Додавання східних спецій, копченої паприки та насіння кунжуту перетворює просту домашню намазку на ефектну ресторанну страву. 

Як зробити хумус з гарбуза? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 400 грамів гарбуза солодких сортів; 
– 1 головка часнику; 
– 2 столові ложки рослинної або оливкової олії для запікання; заправка та спеції: 
– 3 столові ложки кунжутної пасти тахіні; 
– 2 столові ложки лимонного соку; 
– 1 чайна ложка копченої паприки; 
– 1/2 чайної ложки меленого кумину; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 3 – 4 столові ложки крижаної питної води; 
для подачі та декору: 
– 1 столова ложка оливкової олії; 
– 1 чайна ложка білого або чорного насіння кунжуту; 
– 1 дрібка копченої паприки; 
– 1 – 2 гілочки свіжої петрушки або кінзи. 

Приготування: 

  1. Гарбуз очистіть від шкірки та волокнистої серцевини з насінням, наріжте середніми кубиками та викладіть на деко, застелене пергаментом.
  2. З цілої головки часнику зріжте верхівку, щоб оголилися зубчики, збризніть олією овочі на деку й загорніть часник у фольгу.
  3. Запікайте все в розігрітій до 190 градусах духовці приблизно 25 – 30 хвилин, поки гарбуз не стане повністю м'яким, а часник – кремовим.
  4. Остудіть запечений гарбуз, перекладіть у чашу блендера та видавіть туди запечені зубчики часнику з лушпиння.
  5. Додайте кунжутну пасту тахіні, лимонний сік, копчену паприку, мелений кумин і сіль.
  6. Збийте інгредієнти до однорідності, після чого влийте крижану воду та продовжуйте збивати ще 1 – 2 хвилини до отримання повітряної оксамитової маси.
  7. Викладіть готовий хумус на широку плоску тарілку, зворотною стороною ложки зробіть круговий хвилеподібний візерунок із заглибленням у центрі.
  8. Утворену доріжку полийте оливковою олією, присипте злегка підсушеним насінням кунжуту, дрібкою паприки та прикрасьте свіжими листочками зелені перед подачею з теплим лавашем чи підсушеним хлібом.

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