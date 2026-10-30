Більше жодних нудних паштетів: ніжний хумус із гарбуза та кунжутної пасти за лічені хвилини
Гарбузовий хумус із тахіні – це виразна варіація класичної близькосхідної закуски, де солодкувата м'якоть запеченого гарбуза гармонійно поєднується з горіховою гіркуватістю кунжутної пасти. Завдяки запіканню овочів текстура стає дивовижно ніжною, повітряною та шовковистою, а страва набуває глибокого аромату без зайвої водянистості.
Особливий смаковий акцент створює ціла головка запеченого часнику: під дією високої температури в духовці гострота повністю зникає, поступаючись місцем м'якому кремовому присмаку з карамельними нотками. Додавання східних спецій, копченої паприки та насіння кунжуту перетворює просту домашню намазку на ефектну ресторанну страву.
Як зробити хумус з гарбуза?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів гарбуза солодких сортів;
– 1 головка часнику;
– 2 столові ложки рослинної або оливкової олії для запікання; заправка та спеції:
– 3 столові ложки кунжутної пасти тахіні;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1/2 чайної ложки меленого кумину;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 3 – 4 столові ложки крижаної питної води;
для подачі та декору:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка білого або чорного насіння кунжуту;
– 1 дрібка копченої паприки;
– 1 – 2 гілочки свіжої петрушки або кінзи.
Приготування:
- Гарбуз очистіть від шкірки та волокнистої серцевини з насінням, наріжте середніми кубиками та викладіть на деко, застелене пергаментом.
- З цілої головки часнику зріжте верхівку, щоб оголилися зубчики, збризніть олією овочі на деку й загорніть часник у фольгу.
- Запікайте все в розігрітій до 190 градусах духовці приблизно 25 – 30 хвилин, поки гарбуз не стане повністю м'яким, а часник – кремовим.
- Остудіть запечений гарбуз, перекладіть у чашу блендера та видавіть туди запечені зубчики часнику з лушпиння.
- Додайте кунжутну пасту тахіні, лимонний сік, копчену паприку, мелений кумин і сіль.
- Збийте інгредієнти до однорідності, після чого влийте крижану воду та продовжуйте збивати ще 1 – 2 хвилини до отримання повітряної оксамитової маси.
- Викладіть готовий хумус на широку плоску тарілку, зворотною стороною ложки зробіть круговий хвилеподібний візерунок із заглибленням у центрі.
- Утворену доріжку полийте оливковою олією, присипте злегка підсушеним насінням кунжуту, дрібкою паприки та прикрасьте свіжими листочками зелені перед подачею з теплим лавашем чи підсушеним хлібом.