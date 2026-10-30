Больше жодных скучных паштетов: нежный хумус из тыквы и кунжутной пасты за считанные минуты

Готовим хумус из тыквы / Коллаж 24 Канала

Тыквенный хумус с тахини – это яркая вариация классической ближневосточной закуски, в которой сладковатая мякоть запеченной тыквы гармонично сочетается с ореховой горчинкой кунжутной пасты. Благодаря запеканию овощей текстура становится удивительно нежной, воздушной и шелковистой, а блюдо приобретает глубокий аромат без лишней водянистости.

Особый вкусовой акцент придает целая головка запеченного чеснока: под воздействием высокой температуры в духовке острота полностью исчезает, уступая место мягкому кремовому привкусу с карамельными нотками. Добавление восточных специй, копченой паприки и семян кунжута превращает простую домашнюю пасту в эффектное ресторанное блюдо. Adv Как приготовить хумус из тыквы? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 400 граммов тыквы сладких сортов;

– 1 головка чеснока;

– 2 столовые ложки растительного или оливкового масла для запекания; заправка и специи:

– 3 столовые ложки кунжутной пасты тахини;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1/2 чайной ложки молотого кумина;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 3 – 4 столовые ложки ледяной питьевой воды;

для подачи и украшения:

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка белых или черных семян кунжута;

– 1 щепотка копченой паприки;

– 1 – 2 веточки свежей петрушки или кинзы. Реклама Приготовление: Тыкву очистите от кожуры и волокнистой сердцевины с семечками, нарежьте средними кубиками и выложите на противень, застеленный пергаментом. С целой головки чеснока срежьте верхушку, чтобы обнажились зубчики, сбрызните маслом овощи на противне и заверните чеснок в фольгу. Запекайте все в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25 – 30 минут, пока тыква не станет полностью мягкой, а чеснок – кремовым. Остудите запеченную тыкву, переложите в чашу блендера и выдавите туда запеченные зубчики чеснока из шелухи. Добавьте кунжутную пасту тахини, лимонный сок, копченую паприку, молотый кумин и соль. Взбейте ингредиенты до однородности, после чего влейте ледяную воду и продолжайте взбивать еще 1 – 2 минуты до получения воздушной бархатистой массы. Выложите готовый хумус на широкую плоскую тарелку, обратной стороной ложки сделайте круговой волнообразный узор с углублением в центре. Получившуюся дорожку полейте оливковым маслом, посыпьте слегка подсушенными семечками кунжута, щепоткой паприки и украсьте свежими листочками зелени перед подачей с теплым лавашем или подсушенным хлебом.

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