Пряний гарбузовий крем-суп із сиром із блакитною пліснявою: осінній рецепт для прохолодного дня
Гарбузовий суп може бути не просто ніжним, а ще й виразним завдяки одному сміливому доповненню. Саме сир із блакитною пліснявою робить цю осінню страву особливо цікавою.
Жовтень – найкращий момент для гарбузового супу, а сир із блакитною пліснявою робить його смак значно виразнішим. За рецептом фудблогерки Ілони Шевчук цей крем-суп виходить ніжним, густим і справді затишним.
Як приготувати гарбузовий крем-суп?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 невеликий гарбуз;
– 100 грамів сиру із блакитною пліснявою;
– 1 велика цибулина або 2 середні;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 картоплини;
– вершкове масло;
– овочевий або будь-який інший бульйон;
– 100 – 150 мілілітрів вершків;
– насіння для подачі;
– сіль, перець.
Готуємо осінній крем-суп з гарбуза: дивіться відео
Приготування:
- У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю з часником до м’якості.
- Додайте нарізані гарбуз і картоплю та смажте ще 3 – 4 хвилини.
- Залийте бульйоном, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою й готуйте до повної м’якості овочів.
- Зніміть із вогню та перебийте все блендером до кремової текстури.
- Додайте вершки і ще раз перебийте.
- Подавайте суп із сиром із блакитною пліснявою та жменею улюбленого насіння.
З чим подати суп
До цього супу найкраще пасують насіння та грінки. Вони роблять страву не тільки смачнішою, а й цікавішою за текстурою.
Теплий, пряний і дуже осінній – саме такою виходить ця страва, до якої легко захочеться повернутися в холодну пору.