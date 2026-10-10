Пряний гарбузовий крем-суп із сиром із блакитною пліснявою: осінній рецепт для прохолодного дня

Гарбузовий суп може бути не просто ніжним, а ще й виразним завдяки одному сміливому доповненню. Саме сир із блакитною пліснявою робить цю осінню страву особливо цікавою.

Жовтень – найкращий момент для гарбузового супу, а сир із блакитною пліснявою робить його смак значно виразнішим. За рецептом фудблогерки Ілони Шевчук цей крем-суп виходить ніжним, густим і справді затишним.

Як приготувати гарбузовий крем-суп?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 невеликий гарбуз;

– 100 грамів сиру із блакитною пліснявою;

– 1 велика цибулина або 2 середні;

– 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 картоплини;

– вершкове масло;

– овочевий або будь-який інший бульйон;

– 100 – 150 мілілітрів вершків;

– насіння для подачі;

– сіль, перець.

Готуємо осінній крем-суп з гарбуза: дивіться відео

Приготування:

У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю з часником до м’якості. Додайте нарізані гарбуз і картоплю та смажте ще 3 – 4 хвилини. Залийте бульйоном, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою й готуйте до повної м’якості овочів. Зніміть із вогню та перебийте все блендером до кремової текстури. Додайте вершки і ще раз перебийте. Подавайте суп із сиром із блакитною пліснявою та жменею улюбленого насіння.

З чим подати суп

До цього супу найкраще пасують насіння та грінки. Вони роблять страву не тільки смачнішою, а й цікавішою за текстурою.

Теплий, пряний і дуже осінній – саме такою виходить ця страва, до якої легко захочеться повернутися в холодну пору.