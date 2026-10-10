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10 жовтня, 16:10
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Пряний гарбузовий крем-суп із сиром із блакитною пліснявою: осінній рецепт для прохолодного дня

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбузовий суп може бути не просто ніжним, а ще й виразним завдяки одному сміливому доповненню. Саме сир із блакитною пліснявою робить цю осінню страву особливо цікавою.

Жовтень – найкращий момент для гарбузового супу, а сир із блакитною пліснявою робить його смак значно виразнішим. За рецептом фудблогерки Ілони Шевчук цей крем-суп виходить ніжним, густим і справді затишним. 

Як приготувати гарбузовий крем-суп? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 невеликий гарбуз; 
– 100 грамів сиру із блакитною пліснявою; 
– 1 велика цибулина або 2 середні; 
– 2 зубчики часнику; 
– 2 – 3 картоплини; 
– вершкове масло; 
– овочевий або будь-який інший бульйон; 
– 100 – 150 мілілітрів вершків; 
– насіння для подачі; 
– сіль, перець.

Готуємо осінній крем-суп з гарбуза: дивіться відео 

Приготування: 

  1. У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло й обсмажте цибулю з часником до м’якості.
  2. Додайте нарізані гарбуз і картоплю та смажте ще 3 – 4 хвилини.
  3. Залийте бульйоном, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою й готуйте до повної м’якості овочів.
  4. Зніміть із вогню та перебийте все блендером до кремової текстури.
  5. Додайте вершки і ще раз перебийте.
  6. Подавайте суп із сиром із блакитною пліснявою та жменею улюбленого насіння.

З чим подати суп

До цього супу найкраще пасують насіння та грінки. Вони роблять страву не тільки смачнішою, а й цікавішою за текстурою.

Теплий, пряний і дуже осінній – саме такою виходить ця страва, до якої легко захочеться повернутися в холодну пору.

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