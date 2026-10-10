Октябрь – лучшее время для тыквенного супа, а сыр с голубой плесенью делает его вкус значительно выразительнее. По рецепту фудблогерши Илоны Шевчук этот крем-суп получается нежным, густым и по-настоящему уютным.
Как приготовить тыквенный крем-суп?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 небольшая тыква;
– 100 граммов сыра с голубой плесенью;
– 1 большая луковица или 2 средние;
– 2 зубчика чеснока;
– 2–3 картофелины;
– сливочное масло;
– овощной или любой другой бульон;
– 100–150 миллилитров сливок;
– семена для подачи;
– соль, перец.
Готовим осенний крем-суп из тыквы: смотрите видео
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и обжарьте лук с чесноком до мягкости.
- Добавьте нарезанные тыкву и картофель и жарьте еще 3 – 4 минуты.
- Залейте бульоном, посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте до полной мягкости овощей.
- Снимите с огня и измельчите все блендером до кремообразной консистенции.
- Добавьте сливки и еще раз взбейте.
- Подавайте суп с сыром с голубой плесенью и горсткой любимых семечек.
С чем подавать суп
К этому супу лучше всего подходят семечки и гренки. Они делают блюдо не только вкуснее, но и интереснее по текстуре.
Теплый, пряный и очень осенний – именно таким получается это блюдо, к которому легко захочется вернуться в холодное время года.