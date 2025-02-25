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25 лютого, 01:01
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Кращі за класичні: готуємо голубці з новою начинкою – цікавий замінник м'яса

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо ви не боїтеся експериментів, то цей рецепт точно вам сподобається. Улюблені голубці в новому виконанні точно викличуть особливі емоції.

Традиційні голубці люблять усі, але навіть з ними можна придумати щось цікаве та оригінальне. Наприклад, замінити звичну начинку та спробувати нові смаки, що 24 Канал пропонує зробити з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт голубців з рисом та грибами 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 600 грамів капусти;
– 200 грамів рису;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 100 грамів печериць;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Замочіть гриби на дві години. Після цього промийте, наріжте та варіть їх протягом 30 хвилин. Промийте рис і зваріть до напівготовності.
  2. Очистьте та подрібніть цибулю і моркву. Розігрійте сковороду з олією та підсмажте зварені гриби разом із цибулею і морквою.
  3. Змішайте рис із смаженими овочами та грибами, додайте сіль і перець, перемішайте.
  4. Пропарте капустяні листки та зріжте потовщену частину. Покладіть на кожний листок ложку начинки і загорніть у вигляді конверта.
  5. Викладіть голубці у каструлю, залийте гарячою водою, додайте сіль і тушкуйте протягом 40 хвилин.

Смачного!

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