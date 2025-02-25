Кращі за класичні: готуємо голубці з новою начинкою – цікавий замінник м'яса

Якщо ви не боїтеся експериментів, то цей рецепт точно вам сподобається. Улюблені голубці в новому виконанні точно викличуть особливі емоції.

Традиційні голубці люблять усі, але навіть з ними можна придумати щось цікаве та оригінальне. Наприклад, замінити звичну начинку та спробувати нові смаки, що 24 Канал пропонує зробити з рецептом порталу "Шуба". Цікаво Не тільки деруни чи зрази: яку старовинну страву з картоплі готували українці Рецепт голубців з рисом та грибами Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 600 грамів капусти;

– 200 грамів рису;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 100 грамів печериць;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Замочіть гриби на дві години. Після цього промийте, наріжте та варіть їх протягом 30 хвилин. Промийте рис і зваріть до напівготовності. Очистьте та подрібніть цибулю і моркву. Розігрійте сковороду з олією та підсмажте зварені гриби разом із цибулею і морквою. Змішайте рис із смаженими овочами та грибами, додайте сіль і перець, перемішайте. Пропарте капустяні листки та зріжте потовщену частину. Покладіть на кожний листок ложку начинки і загорніть у вигляді конверта. Викладіть голубці у каструлю, залийте гарячою водою, додайте сіль і тушкуйте протягом 40 хвилин. Смачного! Ідеальна заправка для будь-якого салату: улюблений рецепт французів.