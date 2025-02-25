Традиционные голубцы любят все, но даже с ними можно придумать что-то интересное и оригинальное. Например, заменить привычную начинку и попробовать новые вкусы, что 24 Канал предлагает сделать с рецептом портала "Шуба".

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Рецепт голубцов с рисом и грибами

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 600 граммов капусты;
– 200 граммов риса;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 100 граммов шампиньонов;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Замочите грибы на два часа. После этого промойте, нарежьте и варите их в течение 30 минут. Промойте рис и сварите до полуготовности.
  2. Очистите и измельчите лук и морковь. Разогрейте сковороду с маслом и поджарьте сваренные грибы вместе с луком и морковью.
  3. Смешайте рис с жареными овощами и грибами, добавьте соль и перец, перемешайте.
  4. Пропарьте капустные листья и срежьте утолщенную часть. Положите на каждый листок ложку начинки и заверните в виде конверта.
  5. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте горячей водой, добавьте соль и тушите в течение 40 минут.

Приятного аппетита!

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