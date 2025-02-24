Кисло-сладкая заправка из элементарных ингредиентов не один раз придет вам на помощь. Это изобретение французских кулинаров точно стоит вашего внимания, поэтому 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту из TikTok o_gorodnik.

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Рецепт универсального соуса для салатов

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 50 граммов дижонской горчицы;

– 50 граммов меда;

– 50 граммов бальзамического уксуса (или лимонного сока);

– 150 граммов оливкового масла;

– 150 граммов рапсового масла (любого другого без запаха);

– щепотка соли и перца.

Приготовление:

Соединяем все ингредиенты, кроме масла, и хорошо перемешиваем. Постепенно вливаем масло и интенсивно перемешиваем венчиком. Переливаем соус в бутылку и используем при необходимости. В холодильнике его можно хранить до 2 недель.

Приятного аппетита!

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