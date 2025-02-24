Кисло-сладкая заправка из элементарных ингредиентов не один раз придет вам на помощь. Это изобретение французских кулинаров точно стоит вашего внимания, поэтому 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту из TikTok o_gorodnik.
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Рецепт универсального соуса для салатов
- Время: 5 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 50 граммов дижонской горчицы;
– 50 граммов меда;
– 50 граммов бальзамического уксуса (или лимонного сока);
– 150 граммов оливкового масла;
– 150 граммов рапсового масла (любого другого без запаха);
– щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты, кроме масла, и хорошо перемешиваем.
- Постепенно вливаем масло и интенсивно перемешиваем венчиком.
- Переливаем соус в бутылку и используем при необходимости.
- В холодильнике его можно хранить до 2 недель.
Приятного аппетита!
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