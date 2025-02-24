Кисло-солодка заправка з елементарних інгредієнтів не один раз прийде вам на допомогу. Цей винахід французьких кулінарів точно вартує вашої уваги, тож 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом з TikTok o_gorodnik.
Не пропустіть Робіть одразу цілий баняк: "ходовий" салат, який можна зберігати цілий тиждень
Рецепт універсального соусу для салатів
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 50 грамів діжонської гірчиці;
– 50 грамів меду;
– 50 грамів бальзамічного оцту (або лимонного соку);
– 150 грамів оливкової олії;
– 150 грамів рапсової олії (будь-якої іншої без запаху);
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- З'єднуємо усі інгредієнти, окрім олії, і добре перемішуємо.
- Поступово вливаємо олію та інтенсивно перемішуємо вінчиком.
- Переливаємо соус у пляшку та використовуємо за потреби.
- У холодильнику його можна зберігати до 2 тижнів.
Смачного!
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