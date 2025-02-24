Кисло-солодка заправка з елементарних інгредієнтів не один раз прийде вам на допомогу. Цей винахід французьких кулінарів точно вартує вашої уваги, тож 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом з TikTok o_gorodnik.

Не пропустіть Робіть одразу цілий баняк: "ходовий" салат, який можна зберігати цілий тиждень

Рецепт універсального соусу для салатів

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 50 грамів діжонської гірчиці;
– 50 грамів меду;
– 50 грамів бальзамічного оцту (або лимонного соку);
– 150 грамів оливкової олії;
– 150 грамів рапсової олії (будь-якої іншої без запаху);
– дрібка солі та перцю.

Приготування:

  1. З'єднуємо усі інгредієнти, окрім олії, і добре перемішуємо.
  2. Поступово вливаємо олію та інтенсивно перемішуємо вінчиком.
  3. Переливаємо соус у пляшку та використовуємо за потреби.
  4. У холодильнику його можна зберігати до 2 тижнів.

Смачного!

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