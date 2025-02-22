Цей смачний салат стане частим гостем на ваших сімейних трапезах. Нехай вас не вводить в оману простота його приготування – над вдалим результатом не завжди потрібно довго чаклувати біля плити, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт салату з моркви та курки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 500 грамів курячих стегенець;
– 200 грамів цибулі;
– 600 грамів моркви;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 столові ложки оцту;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Курячі стегенця відварюємо і даємо охолонути.
  2. Моркву дрібно натираємо, цибулю ріжемо півкільцями. Окремо обсмажуємо овочі.
  3. М'ясо відділяємо від кісток та нарізаємо кубиками.
  4. З'єднуємо всі інгредієнти, додаємо оцет, солимо, перчимо до смаку.
  5. Ставимо на годину у холодильник, щоб салат охолонув та настоявся.

Смачного!

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