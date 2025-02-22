Этот вкусный салат станет частым гостем на ваших семейных трапезах. Пусть вас не вводит в заблуждение простота его приготовления – над удачным результатом не всегда нужно долго колдовать у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт салата из моркови и курицы
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов куриных окорочков;
– 200 граммов лука;
– 600 граммов моркови;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки уксуса;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриные окорочка отвариваем и даем остыть.
- Морковь мелко натираем, лук режем полукольцами. Отдельно обжариваем овощи.
- Мясо отделяем от костей и нарезаем кубиками.
- Соединяем все ингредиенты, добавляем уксус, солим, перчим по вкусу.
- Ставим на час в холодильник, чтобы салат остыл и настоялся.
Приятного аппетита!
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