Этот вкусный салат станет частым гостем на ваших семейных трапезах. Пусть вас не вводит в заблуждение простота его приготовления – над удачным результатом не всегда нужно долго колдовать у плиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт салата из моркови и курицы

Время: 45 минут

45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных окорочков;

– 200 граммов лука;

– 600 граммов моркови;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриные окорочка отвариваем и даем остыть. Морковь мелко натираем, лук режем полукольцами. Отдельно обжариваем овощи. Мясо отделяем от костей и нарезаем кубиками. Соединяем все ингредиенты, добавляем уксус, солим, перчим по вкусу. Ставим на час в холодильник, чтобы салат остыл и настоялся.

Приятного аппетита!

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