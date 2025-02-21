Эта намазка даст возможность устроить праздник даже в обычный день. Также это отличный вариант вкусного перекуса, которого вы и родные будете ждать с нетерпением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт намазки из 90-х
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиент:
– 2 соленых огурца;
– 3 яйца;
– по пучку зеленого лука и укропа;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 ложка горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую и натрите их в миску.
- Мелко нарежьте соленые огурцы, нашинкуйте зеленый лук и укроп, затем смешайте все с яйцами.
- В отдельной миске смешайте масло, бальзамический уксус, соль, черный перец и горчицу.
- Пропустите зубчик чеснока через пресс и добавьте к смеси.
- Вылейте готовую смесь в миску с яйцом и соленым огурцом, тщательно перемешайте.
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде и разрежьте каждый ломтик пополам.
- Намажьте каждый ломтик хлеба подготовленной закуской из соленых огурцов.
Приятного аппетита!
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