Эта намазка даст возможность устроить праздник даже в обычный день. Также это отличный вариант вкусного перекуса, которого вы и родные будете ждать с нетерпением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт намазки из 90-х

Время: 20 минут

20 минут Порций: 8

Ингредиент:

– 2 соленых огурца;

– 3 яйца;

– по пучку зеленого лука и укропа;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую и натрите их в миску. Мелко нарежьте соленые огурцы, нашинкуйте зеленый лук и укроп, затем смешайте все с яйцами. В отдельной миске смешайте масло, бальзамический уксус, соль, черный перец и горчицу. Пропустите зубчик чеснока через пресс и добавьте к смеси. Вылейте готовую смесь в миску с яйцом и соленым огурцом, тщательно перемешайте. Поджарьте хлеб на сухой сковороде и разрежьте каждый ломтик пополам. Намажьте каждый ломтик хлеба подготовленной закуской из соленых огурцов.

Приятного аппетита!

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