Ополаскивание приобретенного мяса выглядит логичным шагом, но опытные кулинары категорически настаивают на том, что делать этого не нужно. Какие аргументы они выдвигают – рассказывает 24 Канал.

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Почему не стоит мыть мясо

Мытье мяса не позволяет избавиться от бактерий, а наоборот способствует их размножению. Вследствие мытья бактерии распространятся по всей поверхности мяса, а не исчезнут. Избавиться от них поможет высокая температура во время приготовления мяса, поэтому вода здесь абсолютно лишняя.

Мясо мыть не нужно / Фото Freepik

Кроме того, ополаскивание мяса негативно повлияет на его вкус. Дело в том, что вода смоет или разбавит мясной сок, за который мы так ценим этот продукт.

Также стоит учесть, что во время жарки мяса горячее масло не слишком приветливо отреагирует на капли воды. Если же ее будет много, то мясо и вообще будет тушиться, а не жариться.

Поэтому, какое бы вы мясо не приобрели для приготовления, мыть его точно не нужно.

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