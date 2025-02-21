Кулинарное мастерство – это умение создать нечто удивительное даже из самого простого блюда. И эта запеченная картошечка от Эктора в очередной раз это доказывает. 24 Канал рекомендует воспользоваться рецептом, которым знаменитый шеф поделился в своем инстаграме, и почувствовать новый уровень любимого гарнира.
Интересно Не только для цвета: зачем добавлять в бульон уксус и какой для этого подойдет
Рецепт запеченного картофеля
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– масло;
– соль и перец по вкусу;
– укроп;
– чеснок.
Приготовление:
- Почистите картофель, отварите ее и слейте воду.
- Налейте масло в форму и поместите ее в разогретую духовку, пока масло не закипит.
- Положите картофель в горячее масло, приправьте солью и перцем.
- Измельчите укроп и чеснок, смешайте их с маслом и полейте картофель.
- Запекайте до образования золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Однозначный ответ: стоит ли мыть мясо перед приготовлением.