Кулинарное мастерство – это умение создать нечто удивительное даже из самого простого блюда. И эта запеченная картошечка от Эктора в очередной раз это доказывает. 24 Канал рекомендует воспользоваться рецептом, которым знаменитый шеф поделился в своем инстаграме, и почувствовать новый уровень любимого гарнира.

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Рецепт запеченного картофеля

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– масло;
– соль и перец по вкусу;
– укроп;
– чеснок.

Приготовление:

  1. Почистите картофель, отварите ее и слейте воду.
  2. Налейте масло в форму и поместите ее в разогретую духовку, пока масло не закипит.
  3. Положите картофель в горячее масло, приправьте солью и перцем.
  4. Измельчите укроп и чеснок, смешайте их с маслом и полейте картофель.
  5. Запекайте до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Однозначный ответ: стоит ли мыть мясо перед приготовлением.