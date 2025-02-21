Кулинарное мастерство – это умение создать нечто удивительное даже из самого простого блюда. И эта запеченная картошечка от Эктора в очередной раз это доказывает. 24 Канал рекомендует воспользоваться рецептом, которым знаменитый шеф поделился в своем инстаграме, и почувствовать новый уровень любимого гарнира.

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Рецепт запеченного картофеля

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– масло;

– соль и перец по вкусу;

– укроп;

– чеснок.

Приготовление:

Почистите картофель, отварите ее и слейте воду. Налейте масло в форму и поместите ее в разогретую духовку, пока масло не закипит. Положите картофель в горячее масло, приправьте солью и перцем. Измельчите укроп и чеснок, смешайте их с маслом и полейте картофель. Запекайте до образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Однозначный ответ: стоит ли мыть мясо перед приготовлением.