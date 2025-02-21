Кулінарна майстерність – це вміння створити щось дивовижне навіть з найпростішої страви. І ця запечена картопелька від Ектора вкотре це доводить. 24 Канал рекомендує скористатися рецептом, яким знаменитий шеф поділився у своєму інстаграмі, та відчути новий рівень улюбленого гарніру.

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Рецепт запеченої картоплі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– олія;

– сіль та перець до смаку;

– кріп;

– часник.

Приготування:

Почистіть картоплю, відваріть її та злийте воду. Налийте олію у форму і помістіть її в розігріту духовку, доки олія не закипить. Покладіть картоплю в гарячу олію, приправте сіллю та перцем. Подрібніть кріп і часник, змішайте їх з олією і полийте картоплю. Запікайте до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

Однозначна відповідь: чи варто мити м'ясо перед приготуванням.