Бульон – идеальная опция для вкусного обеда. Приготовление этого супа несложное, но есть несколько нюансов, которые создают разницу между удовлетворительным и идеальным результатом. 24 Канал рассказывает, зачем опытные хозяйки добавляют в бульон уксус и какой именно стоит использовать.

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Какой уксус стоит добавлять в бульон и зачем

Главная причина добавления уксуса в бульон – наилучшая прозрачность. Этот ингредиент позволит достичь идеального цвета супа, который будет выглядеть как на картинке.

Любимый бульон / Фото Freepik

Однако есть и еще одна, неочевидная причина. Яблочный уксус сделает блюдо более полезным и насыщенным питательными элементами. Дело в том, что этот компонент хорошо вытягивает питательные вещества из костей, из которых варится бульон. Поэтому, бульон, в которых добавили яблочный уксус, будет в разы более насыщенным калием и магнием.

Что касается количества, то на кастрюлю бульона будет достаточно 30 миллилитров яблочного уксуса. Также важно учитывать и время варки:

бульон из куриных костей – 3 – 4 часа на медленном огне;

из говяжьих – 8 – 12 часов.

Этот простой секрет сделает бульон не только прозрачнее и вкуснее, но и куда полезнее.

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