Ця намазка дасть можливість влаштувати свято навіть у звичайний день. Також це чудовий варіант смачного перекусу, якого ви та рідні будете чекати з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт намазки з 90-х

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнт:
– 2 солоні огірки;
– 3 яйця;
– по пучку зеленої цибулі та кропу;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 столової ложки бальзамічного оцту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть яйця вкруту і натріть їх у миску.
  2. Дрібно наріжте солоні огірки, нашаткуйте зелену цибулю та кріп, потім змішайте все з яйцями.
  3. В окремій мисці змішайте олію, бальзамічний оцет, сіль, чорний перець та гірчицю.
  4. Пропустіть зубчик часнику через прес і додайте до суміші.
  5. Вилийте готову суміш у миску з яйцем та солоним огірком, ретельно перемішайте.
  6. Підсмажте хліб на сухій сковороді і розріжте кожну скибочку навпіл.
  7. Намажте кожну скибочку хліба підготовленою закускою з солоних огірків.

Смачного!

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