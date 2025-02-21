Для того, щоб гарантувати ідеальну соковитість котлет, потрібен дуже простий інгредієнт. Який саме і як він спрацює – розповідає 24 Канал.
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Що треба додати у фарш для котлет
Мінеральна вода – секрет надзвичайно ніжних та соковитих котлет. Вуглекислий газ, яким збагачена ця вода, буде сприяти більш активному виділенню м'ясного соку, що матиме великий вплив на фінальний результат.
Смачно і соковито / Фото Freepik
Для ідеального результату потрібно зовсім небагато, але важливо добре і довго вимішувати фарш. Так м'ясо краще збагатиться вуглекислим газом.
Ще варто врахувати, що котлети потрібно перевертати кожні 3 – 4 хвилини та не чекати, поки з одного боку не утвориться тверда коричнева кірка.
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