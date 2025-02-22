Є кілька перевірених способів, які допоможуть підтвердити якість масла без лабораторних досліджень. Як скористатися ними та оцінити якість придбаного продукту – розповідає 24 Канал.
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Як відрізнити масло від підробки
- Гаряча вода
Хороше масло повністю розчиняється у воді, надаючи їй молочного кольору. Якщо продукт утворює осад або випадає "пластівцями" – це поганий знак про його якість.
- Гаряча сковорідка
Натуральне масло просто повільно тане на сковороді, спред та інші замінники починають стріляти на всі боки та шкварчати.
В якості масла треба бути впевненим / Фото Freepik
- Йод
Розчиніть масло у воді і капніть кілька крапель йоду. Справжнє масло не вступить у реакцію, а від йоду нічого не залишиться. Якщо суміш стане бурою – краще відмовитися від споживання цього масла.
- Горілка
Нагріваємо горілку до 60 градусів та заливаємо нею шматочок масла. Якщо рідина стане насиченого жовтого кольору, то в продукті є штучні барвники.
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