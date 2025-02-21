Цей пляцок – уособлення смаку кохання та пристрасті, які ніколи не згасають. Над ним потрібно попрацювати, але результат того точно вартує, передає 24 Канал з посиланням на TikTok uliana_85_.

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Рецепт пляцка "Роксолана і Сулейман"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

Листкове тісто:

– 350 грамів борошна;

– 90 мілілітрів молока;

– 200 грамів вершкового масла;

– 50 грамів сметани;

– 1 яйце;

– дрібка солі.

Безе:

– 8 білків;

– 180 грамів цукру;

– 150 фундук;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю.

Крем:

– 8 жовтків;

– 200 грамів цукру;

– 300 мілілітрів молока;

– 400 грамів масла;

– упаковка ванільного екстракту.

Поливка:

– 60 грамів вершків 36%;

– 70 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Листкове тісто можна купити, або ж робимо самі. Всі складники повинні бути холодними. Усе з'єднуємо, формуємо 6 кульок та ставимо на годину у холодильник. Розкатуємо, робимо кілька проколів виделкою та випікаємо 7 – 8 хвилин при 180 градусах. Коржі не повинні сильно зарум'янитись. Тепер безе: збиваємо білки з цукром до стійких піків, акуратно додаємо фундук та крохмаль, випікаємо 30 хвилин при 130 градусах і ще годину 100 градусах. Настала черга крему. Збиваємо розм'якшене масло, поволі додаємо усі інші інгредієнти. Збираємо пляцок у такій послідовності: 3 листкові коржі, 2 безе і знову 3 листкових коржі, все перемащуємо кремом. Поливка: нагріваємо вершки, додаємо шоколад, залишаємо на 2 – 3 хвилини, після чого вимішуємо до однорідності. Ставимо на 40 хвилин у холодильник, і лише тоді поливаємо пляцок.

Смачного!

Швидко і легко: ароматні ватрушки за 20 хвилин на всю сім'ю.