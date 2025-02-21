Цей пляцок – уособлення смаку кохання та пристрасті, які ніколи не згасають. Над ним потрібно попрацювати, але результат того точно вартує, передає 24 Канал з посиланням на TikTok uliana_85_.
Цікаво Ідеально золотиста та дуже смачна: Ектор розповів, як запікає картоплю – просто і геніально
Рецепт пляцка "Роксолана і Сулейман"
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Листкове тісто:
– 350 грамів борошна;
– 90 мілілітрів молока;
– 200 грамів вершкового масла;
– 50 грамів сметани;
– 1 яйце;
– дрібка солі.
Безе:
– 8 білків;
– 180 грамів цукру;
– 150 фундук;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю.
Крем:
– 8 жовтків;
– 200 грамів цукру;
– 300 мілілітрів молока;
– 400 грамів масла;
– упаковка ванільного екстракту.
Поливка:
– 60 грамів вершків 36%;
– 70 грамів білого шоколаду.
Приготування:
- Листкове тісто можна купити, або ж робимо самі. Всі складники повинні бути холодними. Усе з'єднуємо, формуємо 6 кульок та ставимо на годину у холодильник.
- Розкатуємо, робимо кілька проколів виделкою та випікаємо 7 – 8 хвилин при 180 градусах. Коржі не повинні сильно зарум'янитись.
- Тепер безе: збиваємо білки з цукром до стійких піків, акуратно додаємо фундук та крохмаль, випікаємо 30 хвилин при 130 градусах і ще годину 100 градусах.
- Настала черга крему. Збиваємо розм'якшене масло, поволі додаємо усі інші інгредієнти.
- Збираємо пляцок у такій послідовності: 3 листкові коржі, 2 безе і знову 3 листкових коржі, все перемащуємо кремом.
- Поливка: нагріваємо вершки, додаємо шоколад, залишаємо на 2 – 3 хвилини, після чого вимішуємо до однорідності. Ставимо на 40 хвилин у холодильник, і лише тоді поливаємо пляцок.
Смачного!
Швидко і легко: ароматні ватрушки за 20 хвилин на всю сім'ю.