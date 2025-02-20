Ці ватрушки такі ніжні та ароматні, що вам доведеться встояти перед спокусою готувати їх кожного дня. Тим паче, що весь процес займає зовсім мало часу. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом з TikTok emiliya.yevtushenko1991.
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Рецепт швидких ватрушок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 360 грамів коров'ячого сиру;
– 2 яйця;
– 8 столових ложок борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки цукру;
для начинки:
– 100 грамів варення або сметани (можна використати сир Маскарпоне);
– 1 чайна ложка цукру;
– фрукти.
Приготування:
- Інгредієнти для тіста змішуємо, замішуємо тісто.
- Ділимо тісто на частини та формуємо кульки.
- Кульки розкачуємо, робимо заглиблення та випікаємо 10 хвилин при 170 градусах.
- Додаємо у ватрушки крем та фрукти і випікаємо ще 5 хвилин.
Смачного!
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