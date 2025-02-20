Ці ватрушки такі ніжні та ароматні, що вам доведеться встояти перед спокусою готувати їх кожного дня. Тим паче, що весь процес займає зовсім мало часу. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом з TikTok emiliya.yevtushenko1991.

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Рецепт швидких ватрушок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 360 грамів коров'ячого сиру;

– 2 яйця;

– 8 столових ложок борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки цукру;

для начинки:

– 100 грамів варення або сметани (можна використати сир Маскарпоне);

– 1 чайна ложка цукру;

– фрукти.

Приготування:

Інгредієнти для тіста змішуємо, замішуємо тісто. Ділимо тісто на частини та формуємо кульки. Кульки розкачуємо, робимо заглиблення та випікаємо 10 хвилин при 170 градусах. Додаємо у ватрушки крем та фрукти і випікаємо ще 5 хвилин.

Смачного!

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