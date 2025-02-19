Від піци ніколи не відмовляються ані дорослі, ані діти. Це страва, яку обожнюють абсолютно усі. Як тільки вона з'являється на столі – одразу ледь не лунають овації. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта Beszamel та спробувати німецький варіант цього смаколика.

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Рецепт німецької піци

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів борошна;

– 3/4 склянки води;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

начинка:

– 200 грамів копченого бекону;

– 1/2 склянки вершків 18%;

– 1 червона цибулина.

Приготування:

У миску насипте борошно та сіль. Додайте воду й олію. Перемішайте, а потім замісіть еластичне тісто. Сформуйте кулю, покладіть її в миску і накрийте серветкою. Відставте на 30 хвилин. Розділіть тісто на дві частини і розкачайте у тонкі коржі. Викладіть їх на деко, застелене папером для випікання. Змастіть кожен корж кремом, зверху викладіть нарізану кубиками цибулю та бекон, приправте перцем. Поставте деко у розігріту до максимальної температури духовку і випікайте близько 10 хвилин, поки пиріг не підрум'яниться. Подавайте гарячим на вечерю або як закуску.

Смачного!

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