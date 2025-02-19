Від піци ніколи не відмовляються ані дорослі, ані діти. Це страва, яку обожнюють абсолютно усі. Як тільки вона з'являється на столі – одразу ледь не лунають овації. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта Beszamel та спробувати німецький варіант цього смаколика.
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Рецепт німецької піци
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 250 грамів борошна;
– 3/4 склянки води;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі;
начинка:
– 200 грамів копченого бекону;
– 1/2 склянки вершків 18%;
– 1 червона цибулина.
Приготування:
- У миску насипте борошно та сіль. Додайте воду й олію. Перемішайте, а потім замісіть еластичне тісто.
- Сформуйте кулю, покладіть її в миску і накрийте серветкою. Відставте на 30 хвилин.
- Розділіть тісто на дві частини і розкачайте у тонкі коржі. Викладіть їх на деко, застелене папером для випікання.
- Змастіть кожен корж кремом, зверху викладіть нарізану кубиками цибулю та бекон, приправте перцем.
- Поставте деко у розігріту до максимальної температури духовку і випікайте близько 10 хвилин, поки пиріг не підрум'яниться.
- Подавайте гарячим на вечерю або як закуску.
Смачного!
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