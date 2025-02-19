От пиццы никогда не отказываются ни взрослые, ни дети. Это блюдо, которое обожают абсолютно все. Как только она появляется на столе – сразу едва не раздаются овации. 24 Канал предлагает обратиться к рецепту Beszamel и попробовать немецкий вариант этого лакомства.
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Рецепт немецкой пиццы
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 250 граммов муки;
– 3/4 стакана воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
начинка:
– 200 граммов копченого бекона;
– 1/2 стакана сливок 18%;
– 1 красная луковица.
Приготовление:
- В миску насыпьте муку и соль. Добавьте воду и растительное масло. Перемешайте, а затем замесите эластичное тесто.
- Сформируйте шар, положите его в миску и накройте салфеткой. Отставьте на 30 минут.
- Разделите тесто на две части и раскатайте в тонкие лепешки. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Смажьте каждый корж кремом, сверху выложите нарезанный кубиками лук и бекон, приправьте перцем.
- Поставьте противень в разогретую до максимальной температуры духовку и выпекайте около 10 минут, пока пирог не подрумянится.
- Подавайте горячим на ужин или как закуску.
Приятного аппетита!
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