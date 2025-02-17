Этот десерт откроет перед вами новые грани кулинарного искусства, сочетание вкусов и уровень наслаждения от вкусности, передает 24 Канал со ссылкой на Smakosze.
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Рецепт торта "Снежный пух"
- Время: 40 минут + время в холодильнике
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сливок 30%;
– 2 лимонных желе;
– 1 килограмм коровьего сыра;
– 45 граммов сахарной пудры;
– 100 граммов печенья;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 30 граммов сахара;
– 15 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Желе растворяем в 0,5 литра кипятка и оставляем остывать.
- Взбиваем сливки миксером, затем соединяем с творогом.
- Медленно добавляем загустевшее желе в массу.
- На дно застеленной пергаментом формы выкладываем печенье, заливаем смесь.
- Сливочное масло топим на сковороде, добавляем сахар и кокосовую стружку, жарим до коричневого цвета.
- Посыпаем торт стружкой и оставляем в холодильнике на 2 часа.
Приятного аппетита!
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