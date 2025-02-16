Опытные хозяйки знают секреты приготовления невероятно сочных и удачных котлет. Один из них – добавление минеральной воды, которая сделает фарш нежным и рыхлым, передает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт сочных котлет
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 100 граммов газированной минеральной воды;
– 1 луковица;
– по 1/2 чайной ложки смеси перцев и паприки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- К фаршу добавьте газированную воду и тщательно вымесите руками. Накройте пленкой и оставьте на 15 минут.
- Мелко нарежьте лук или натрите его на терке, добавьте к фаршу. Приправьте солью и перцем, а затем еще раз тщательно перемешайте.
- Сформируйте котлеты руками и обжаривайте их на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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