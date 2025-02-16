Опытные хозяйки знают секреты приготовления невероятно сочных и удачных котлет. Один из них – добавление минеральной воды, которая сделает фарш нежным и рыхлым, передает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт сочных котлет

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 100 граммов газированной минеральной воды;

– 1 луковица;

– по 1/2 чайной ложки смеси перцев и паприки;

– соль по вкусу.

Приготовление:

К фаршу добавьте газированную воду и тщательно вымесите руками. Накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Мелко нарежьте лук или натрите его на терке, добавьте к фаршу. Приправьте солью и перцем, а затем еще раз тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты руками и обжаривайте их на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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