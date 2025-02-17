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Рецепт торта "Сніжний пух"

  • Час: 40 хвилин + час в холодильнику
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
– 200 мілілітрів вершків 30%;
– 2 лимонних желе;
– 1 кілограм коров'ячого сиру;
– 45 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів печива;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 30 грамів цукру;
– 15 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Желе розчиняємо в 0,5 літра окропу та залишаємо вистигати.
  2. Збиваємо вершки міксером, потім з'єднуємо з сиром.
  3. Повільно додаємо згусле желе в масу.
  4. На дно застеленої пергаментом форми викладаємо печиво, заливаємо суміш.
  5. Вершкове масло топимо на сковороді, додаємо цукор та кокосову стружку, смажимо до коричневого кольору.
  6. Посипаємо торт стружкою та залишаємо в холодильнику на 2 години.

Смачного!

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