Через смак цього рулету промовляє сама любов. Він стане чудовим доповненням до домашнього чаювання або ж перерви на роботі. 24 Канал пропонує обов'язково відтворити цей десерт за рецептом, яким поділився відомий шеф Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі.
Буде цікаво Нашаткував, заправив – і на стіл: салат з червоної капусти, який розхвалюють всі господині
Рецепт рулету "Червоний оксамит"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
корж:
– 4 яйця;
– 85 грамів цукру;
– 80 грамів борошна;
– 10 грамів какао-порошку;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– червоний барвник;
– 35 грамів олії;
ягідний джем:
– 300 грамів полуниці або малини;
– 50 грамів цукру;
– 30 грамів крохмалю;
вершковий крем:
– 300 грамів вершкового крем-сиру;
– 150 грамів вершків;
– 60 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до отримання пишної піни.
- Додайте просіяне борошно, какао, розпушувач, барвник і олію. Перемішайте до однорідної маси.
- Вилийте тісто на пергаментний папір і розрівняйте його.
- Випікайте протягом 7 – 9 хвилин при температурі 180 градусів.
- Після випікання підрівняйте краї коржа, накрийте його другим листом пергаменту і дайте охолонути.
- Перебийте ягоди у пюре, варіть із цукром та крохмалем до загусання. Охолодіть масу.
- Збийте всі інгредієнти для крему до пишності.
- Візьміть охолоджений корж, змастіть його джемом, а потім кремом.
- Загорніть корж у рулет, покрийте тонким шаром крему і присипте крихтами з обрізків.
Смачного!
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