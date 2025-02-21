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Рецепт пляцка "Роксолана и Сулейман"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 12

Ингредиенты:

Слоеное тесто:

– 350 граммов муки;

– 90 миллилитров молока;

– 200 граммов сливочного масла;

– 50 граммов сметаны;

– 1 яйцо;

– щепотка соли.

Безе:

– 8 белков;

– 180 граммов сахара;

– 150 фундук;

– 60 граммов кукурузного крахмала.

Крем:

– 8 желтков;

– 200 граммов сахара;

– 300 миллилитров молока;

– 400 граммов масла;

– упаковка ванильного экстракта.

Поливка:

– 60 граммов сливок 36%;

– 70 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Слоеное тесто можно купить, или же делаем сами. Все составляющие должны быть холодными. Все соединяем, формируем 6 шариков и ставим на час в холодильник. Раскатываем, делаем несколько проколов вилкой и выпекаем 7 – 8 минут при 180 градусах. Коржи не должны сильно зарумяниться. Теперь безе: взбиваем белки с сахаром до устойчивых пиков, аккуратно добавляем фундук и крахмал, выпекаем 30 минут при 130 градусах и еще час 100 градусах. Настала очередь крема. Взбиваем размягченное масло, медленно добавляем все остальные ингредиенты. Собираем пирог в такой последовательности: 3 слоеные коржи, 2 безе и снова 3 слоеных коржа, все перемазываем кремом. Поливка: нагреваем сливки, добавляем шоколад, оставляем на 2 – 3 минуты, после чего вымешиваем до однородности. Ставим на 40 минут в холодильник, и только тогда поливаем пирог.

Приятного аппетита!

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