Этот пляцок – олицетворение вкуса любви и страсти, которые никогда не угасают. Над ним нужно поработать, но результат того точно стоит, передает 24 Канал со ссылкой на TikTok uliana_85_.
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Рецепт пляцка "Роксолана и Сулейман"
- Время: 2 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
Слоеное тесто:
– 350 граммов муки;
– 90 миллилитров молока;
– 200 граммов сливочного масла;
– 50 граммов сметаны;
– 1 яйцо;
– щепотка соли.
Безе:
– 8 белков;
– 180 граммов сахара;
– 150 фундук;
– 60 граммов кукурузного крахмала.
Крем:
– 8 желтков;
– 200 граммов сахара;
– 300 миллилитров молока;
– 400 граммов масла;
– упаковка ванильного экстракта.
Поливка:
– 60 граммов сливок 36%;
– 70 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- Слоеное тесто можно купить, или же делаем сами. Все составляющие должны быть холодными. Все соединяем, формируем 6 шариков и ставим на час в холодильник.
- Раскатываем, делаем несколько проколов вилкой и выпекаем 7 – 8 минут при 180 градусах. Коржи не должны сильно зарумяниться.
- Теперь безе: взбиваем белки с сахаром до устойчивых пиков, аккуратно добавляем фундук и крахмал, выпекаем 30 минут при 130 градусах и еще час 100 градусах.
- Настала очередь крема. Взбиваем размягченное масло, медленно добавляем все остальные ингредиенты.
- Собираем пирог в такой последовательности: 3 слоеные коржи, 2 безе и снова 3 слоеных коржа, все перемазываем кремом.
- Поливка: нагреваем сливки, добавляем шоколад, оставляем на 2 – 3 минуты, после чего вымешиваем до однородности. Ставим на 40 минут в холодильник, и только тогда поливаем пирог.
Приятного аппетита!
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