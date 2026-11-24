Класичні голубці обожнюють майже в кожній родині, проте необхідність довго розбирати качан і обшпарювати жорстке капустяне листя часто змушує відкладати страву на свята.

Цей нестандартний варіант голубців "навиворіт" повністю змінює правила гри: соковита тушкована капуста з морквою та цибулею ховається всередині, а ніжна оболонка з м'ясного фаршу та рису формується зовні за лічені хвилини. Запікання в духовці під ароматним сметанно-томатним соусом робить м'ясо напрочуд м'яким і рум'яним, а сама страва має настільки ефектний вигляд, що легко прикрасить навіть недільний сімейний стіл.

Як зробити голубці "навиворіт"?

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

м'ясна оболонка:

– 500 грамів м'ясного фаршу (свинячо-яловичого або курячого);

– 4 столові ложки круглого або довгозернистого рису;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

капустяна начинка:

– 450 грамів білокачанної капусти;

– 1 середня морквина;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки чорного перцю;

заливка для запікання:

– 2 столові ложки густої сметани;

– 3 чайні ложки томатної пасти;

– 50 мілілітрів питної води;

– 1 дрібка солі та чорного перцю;

– 15 грамів свіжої зелені кропу чи петрушки для подачі.

Приготування:

Дрібно наріжте 1 цибулину, натріть моркву на великій тертці та обсмажте овочі на розігрітій олії протягом 5 хвилин до м'якості. Білокачанну капусту тонко нашаткуйте, злегка посоліть і обімніть руками до виділення соку, після чого перекладіть у сковороду до засмажки, поперчіть і тушкуйте на слабкому вогні близько 15 хвилин до готовності, періодично помішуючи. Рис промийте, відваріть у підсоленій воді до готовності, відкиньте на сито й промийте холодною водою. З'єднайте в глибокій мисці м'ясний фарш, охолоджений рис, натерту на великій тертці другу цибулину, сіль та чорний перець, ретельно вимішайте й розділіть масу на 6 однакових частин. Кожну порцію фаршу розпластайте на аркуші пергаменту в тонкий прямокутний коржик і викладіть по центру 1/6 частину тушкованої капусти. Піднімаючи краї пергаменту, акуратно з'єднайте краї фаршу над начинкою та щільно защипніть шов, залишаючи торці відкритими, після чого перекладіть заготовки у форму для запікання швом донизу. В окремій піалі змішайте сметану, томатну пасту, сіль, перець і 50 мілілітрів води до однорідності, щедро полийте голубці отриманим соусом і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин. Через 20 хвилин дістаньте форму, полийте верхівки соусом із дна для рум'яного глянцю, поверніть у духовку допікатися, а перед подачею посипте гарячу страву дрібно посіченою зеленню.

Як сформувати голубці так, щоб вони не розпадалися під час запікання

Щоб м'ясна оболонка надійно тримала форму й не тріскалася в духовці, добре відбийте фарш об дно миски перед ліпленням – це зробить його більш в'язким та еластичним. Також не варто класти занадто гарячу капустяну начинку на сирий фарш: дайте овочам охолонути хоча б 10 хвилин, а сам шов укладайте виключно на дно форми, де він одразу "схопиться" під дією високої температури.