Как легко приготовить голубцы / Коллаж 24 Канала
Классические голубцы любят почти в каждой семье, однако необходимость долго разбирать кочан и ошпаривать жесткие капустные листья часто заставляет откладывать приготовление этого блюда на праздники.
Этот нестандартный вариант голубцов "наизнанку" полностью меняет правила игры: сочная тушеная капуста с морковью и луком скрывается внутри, а нежная оболочка из мясного фарша и риса формируется снаружи за считанные минуты. Запекание в духовке под ароматным сметанно-томатным соусом делает мясо удивительно мягким и румяным, а само блюдо выглядит настолько эффектно, что легко украсит даже воскресный семейный стол.
Как приготовить голубцы "наизнанку"?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
мясная оболочка:
– 500 граммов мясного фарша (свино-говяжьего или куриного);
– 4 столовые ложки круглого или длиннозерного риса;
– 1 репчатая луковица;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
капустная начинка:
– 450 граммов белокочанной капусты;
– 1 средняя морковь;
– 1 репчатая луковица;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки черного перца;
заливка для запекания:
– 2 столовые ложки густой сметаны;
– 3 чайные ложки томатной пасты;
– 50 миллилитров питьевой воды;
– 1 щепотка соли и черного перца;
– 15 граммов свежей зелени укропа или петрушки для подачи.
Приготовление:
- Мелко нарежьте 1 луковицу, натрите морковь на большой терке и обжарьте овощи на разогретом масле в течение 5 минут до мягкости.
- Белокочанную капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и разомните руками до выделения сока, после чего переложите в сковороду к обжаренным овощам, поперчите и тушите на слабом огне около 15 минут до готовности, периодически помешивая.
- Рис промойте, отварите в подсоленной воде до готовности, откиньте на сито и промойте холодной водой. Смешайте в глубокой миске мясной фарш, охлажденный рис, натертую на большой терке вторую луковицу, соль и черный перец, тщательно перемешайте и разделите массу на 6 одинаковых частей.
- Каждую порцию фарша раскатайте на листе пергамента в тонкую прямоугольную лепёшку и выложите по центру 1/6 часть тушеной капусты.
- Поднимая края пергамента, аккуратно соедините края фарша над начинкой и плотно зажмите шов, оставляя торцы открытыми, после чего переложите заготовки в форму для запекания швом вниз.
- В отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту, соль, перец и 50 миллилитров воды до однородности, щедро полейте голубцы полученным соусом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
- Через 20 минут достаньте форму, полейте верхушки соусом со дна для румяного блеска, верните в духовку допекаться, а перед подачей посыпьте горячее блюдо мелко нарезанной зеленью.
Как сформировать голубцы так, чтобы они не распадались во время запекания
Чтобы мясная оболочка надежно держала форму и не трескалась в духовке, хорошо отбейте фарш о дно миски перед лепкой – это сделает его более вязким и эластичным. Также не стоит класть слишком горячую капустную начинку на сырой фарш: дайте овощам остыть хотя бы 10 минут, а сам шов укладывайте исключительно на дно формы, где он сразу "схватится" под действием высокой температуры.
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