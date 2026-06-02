Геніальна ідея для сімейної вечері: робимо гомілки в клярі із картоплі

Курочка та картопля – ідеальне поєднання, яке створює особливу гармонію. Поєднуємо насолоджуємося результатом!

Гомілки у хрусткому клярі ніколи не втрачають популярності. Додаємо картопельку і робимо страву ще ситнішою, радить TikTok nasmak_yak_spokiy.

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Як приготувати гомілки у клярі з картоплею?

Інгредієнти:

– курячі гомілки;

– картопляне пюре;

– 1 столова ложка борошна;

– тертий сир (найкраще – моцарела);

– сіль, перець, сушений часник та паприка до смаку;

кляр:

– яйце;

– трішки молока;

– сіль та перець, паприка;

– борошно;

– панірувальні сухарі.

Ці гомілки – справжня знахідка: дивіться відео

Приготування: