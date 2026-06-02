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2 червня, 22:45
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Геніальна ідея для сімейної вечері: робимо гомілки в клярі із картоплі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
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Курочка та картопля – ідеальне поєднання, яке створює особливу гармонію. Поєднуємо насолоджуємося результатом!

Гомілки у хрусткому клярі ніколи не втрачають популярності. Додаємо картопельку і робимо страву ще ситнішою, радить TikTok nasmak_yak_spokiy

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Як приготувати гомілки у клярі з картоплею? 

Інгредієнти: 
– курячі гомілки;
– картопляне пюре;
– 1 столова ложка борошна;
– тертий сир (найкраще – моцарела);
– сіль, перець, сушений часник та паприка до смаку;
кляр: 
– яйце;
– трішки молока;
– сіль та перець, паприка;
– борошно;
– панірувальні сухарі. 

Ці гомілки – справжня знахідка: дивіться відео 

Приготування

  1. Курячі ніжки відварюємо до повного розм'якшення, після чого відокремлюємо м'ясо від кісток і дрібно його січемо.
  2. У глибокій ємності з'єднуємо подрібнену курку, картопляне пюре, ложку пшеничного борошна та жменю тертого сиру.
  3. Приправляємо суміш сіллю, чорним перцем, сушеним часником і солодкою паприкою, а потім ретельно вимішуємо все до стану пластичного однорідного фаршу.
  4. Злегка зволожуємо долоні олією, беремо порцію картопляно-м'ясної маси і розкочуємо в акуратний круглий коржик.
  5. По центру викладаємо невеликий брусочок сиру та збережену курячу кісточку, після чого обережно заліплюємо краї, надаючи виробу традиційної форми гомілки.
  6. Для приготування рідкої паніровки в окремій піалі збиваємо яйце з кількома ложками молока, дрібкою солі, перцю та паприки.
  7. Кожну сформовану ніжку обкачуємо за класичною схемою: спершу обсипаємо борошном, далі занурюємо в яєчну суміш і наостанок щедро покриваємо хрусткими сухарями.
  8. Обсмажуємо вироби у добре розігрітому фритюрі з усіх боків, доки не з'явиться виражена золотава скоринка.
  9. Також гомілки можна запекти в духовці або аерогрилі – результат вийде не менш апетитним та хрустким.

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