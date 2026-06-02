Голени в хрустящем кляре никогда не теряют популярности. Добавляем картошечку и делаем блюдо еще более сытным, советует TikTok nasmak_yak_spokiy.

Кстати Блины из 2 ингредиентов без муки, яиц и молока: вы должны попробовать эту находку

Как приготовить голени в кляре с картофелем?

Ингредиенты:

– куриные голени;

– картофельное пюре;

– 1 столовая ложка муки;

– тертый сыр (лучше всего – моцарелла);

– соль, перец, сушеный чеснок и паприка по вкусу;

кляр:

– яйцо;

– немного молока;

– соль и перец, паприка;

– мука;

– панировочные сухари.

Эти голени – настоящая находка: смотрите видео

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Приготовление: