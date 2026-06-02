Голени в хрустящем кляре никогда не теряют популярности. Добавляем картошечку и делаем блюдо еще более сытным, советует TikTok nasmak_yak_spokiy.
Кстати Блины из 2 ингредиентов без муки, яиц и молока: вы должны попробовать эту находку
Как приготовить голени в кляре с картофелем?
Ингредиенты:
– куриные голени;
– картофельное пюре;
– 1 столовая ложка муки;
– тертый сыр (лучше всего – моцарелла);
– соль, перец, сушеный чеснок и паприка по вкусу;
кляр:
– яйцо;
– немного молока;
– соль и перец, паприка;
– мука;
– панировочные сухари.
Эти голени – настоящая находка: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Куриные ножки отвариваем до полного размягчения, после чего отделяем мясо от костей и мелко его рубим.
- В глубокой емкости соединяем измельченную курицу, картофельное пюре, ложку пшеничной муки и горсть тертого сыра.
- Приправляем смесь солью, черным перцем, сушеным чесноком и сладкой паприкой, а затем тщательно вымешиваем все до состояния пластичного однородного фарша.
- Слегка увлажняем ладони маслом, берем порцию картофельно-мясной массы и раскатываем в аккуратную круглую лепешку.
- По центру выкладываем небольшой брусочек сыра и сохраненную куриную косточку, после чего осторожно залепляем края, придавая изделию традиционную форму голени.
- Для приготовления жидкой панировки в отдельной пиале взбиваем яйцо с несколькими ложками молока, щепоткой соли, перца и паприки.
- Каждую сформированную ножку обкатываем по классической схеме: сначала обсыпаем мукой, далее погружаем в яичную смесь и напоследок щедро покрываем хрустящими сухарями.
- Обжариваем изделия в хорошо разогретом фритюре со всех сторон, пока не появится выраженная золотистая корочка.
- Также голени можно запечь в духовке или аэрогриле – результат получится не менее аппетитным и хрустящим.