Легендарна гостра закуска на зиму: соковиті смажені баклажани "Тещин язик"
Ця класична пікантна закуска з баклажанів – один із найяскравіших кулінарних спогадів, який повертає до затишних сімейних застіль.
Соковиті, злегка підсмажені скибочки "синеньких" ідеально поєднуються з густим перцево-часниковим соусом, просочуючись його пряною гостротою та кислинкою яблучного оцту. Закуска виходить насиченою, в міру пекучою та чудово доповнює будь-які м'ясні страви, картоплю чи прості домашні каші взимку, розповідає шеф Володимир Ярославський.
Як закрити баклажани "Тещин язик"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3 банки по 0,7 літра
Інгредієнти:
– 2,2 кілограма баклажанів;
– 5 солодких червоних перців;
– 2 – 3 гострих перці;
– 130 грамів часнику;
– 80 грамів цукру;
– 200 мілілітрів яблучного оцту;
– 12 грамів солі у соус;
– 1 столова ложка солі до баклажанів;
– 40 мілілітрів рослинної олії у соус;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі.
Робимо "Тещин язик" з Ярославським: дивіться відео
Приготування:
- Баклажани наріжте поздовжніми язичками або кружальцями, пересипте столовою ложкою солі та залиште на 20 хвилин, після чого промийте й обсушіть.
- Солодкий і гострий перець зачистьте від насіння та пропустіть разом із часником через м'ясорубку прямо в каструлю.
- Всипте сіль, цукор, хмелі-сунелі, влийте олію та яблучний оцет, доведіть до кипіння й проваріть 2 – 3 хвилини.
- Баклажани швидко обсмажте з обох боків на великому вогні до легкої рум'яності.
- Кожен гарячий шматочок занурте в киплячий соус і щільно викладіть у стерилізовані банки.
- Зверху залийте залишками заправки.
- Прикрийте банки кришками, поставте в каструлю з теплою водою та стерилізуйте на помірному вогні 30 хвилин після закипання.
- Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження та зберігайте в темному прохолодному місці.