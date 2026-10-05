Легендарна гостра закуска на зиму: соковиті смажені баклажани "Тещин язик"

Ця класична пікантна закуска з баклажанів – один із найяскравіших кулінарних спогадів, який повертає до затишних сімейних застіль.

Соковиті, злегка підсмажені скибочки "синеньких" ідеально поєднуються з густим перцево-часниковим соусом, просочуючись його пряною гостротою та кислинкою яблучного оцту. Закуска виходить насиченою, в міру пекучою та чудово доповнює будь-які м'ясні страви, картоплю чи прості домашні каші взимку, розповідає шеф Володимир Ярославський.

Як закрити баклажани "Тещин язик"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3 банки по 0,7 літра

Інгредієнти:

– 2,2 кілограма баклажанів;

– 5 солодких червоних перців;

– 2 – 3 гострих перці;

– 130 грамів часнику;

– 80 грамів цукру;

– 200 мілілітрів яблучного оцту;

– 12 грамів солі у соус;

– 1 столова ложка солі до баклажанів;

– 40 мілілітрів рослинної олії у соус;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі.

Робимо "Тещин язик" з Ярославським: дивіться відео

Приготування: