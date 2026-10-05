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5 жовтня, 13:13
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Легендарна гостра закуска на зиму: соковиті смажені баклажани "Тещин язик"

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Ця класична пікантна закуска з баклажанів – один із найяскравіших кулінарних спогадів, який повертає до затишних сімейних застіль.

Соковиті, злегка підсмажені скибочки "синеньких" ідеально поєднуються з густим перцево-часниковим соусом, просочуючись його пряною гостротою та кислинкою яблучного оцту. Закуска виходить насиченою, в міру пекучою та чудово доповнює будь-які м'ясні страви, картоплю чи прості домашні каші взимку, розповідає шеф Володимир Ярославський

Як закрити баклажани "Тещин язик"? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3 банки по 0,7 літра 

Інгредієнти: 
– 2,2 кілограма баклажанів;
– 5 солодких червоних перців;
– 2 – 3 гострих перці;
– 130 грамів часнику;
– 80 грамів цукру;
– 200 мілілітрів яблучного оцту;
– 12 грамів солі у соус;
– 1 столова ложка солі до баклажанів;
– 40 мілілітрів рослинної олії у соус;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі. 

Робимо "Тещин язик" з Ярославським: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Баклажани наріжте поздовжніми язичками або кружальцями, пересипте столовою ложкою солі та залиште на 20 хвилин, після чого промийте й обсушіть.
  2. Солодкий і гострий перець зачистьте від насіння та пропустіть разом із часником через м'ясорубку прямо в каструлю.
  3. Всипте сіль, цукор, хмелі-сунелі, влийте олію та яблучний оцет, доведіть до кипіння й проваріть 2 – 3 хвилини.
  4. Баклажани швидко обсмажте з обох боків на великому вогні до легкої рум'яності.
  5. Кожен гарячий шматочок занурте в киплячий соус і щільно викладіть у стерилізовані банки.
  6. Зверху залийте залишками заправки.
  7. Прикрийте банки кришками, поставте в каструлю з теплою водою та стерилізуйте на помірному вогні 30 хвилин після закипання.
  8. Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження та зберігайте в темному прохолодному місці.

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