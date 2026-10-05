Сочные, слегка поджаренные ломтики "синеньких" идеально сочетаются с густым перцово-чесночным соусом, пропитываясь его пряной остротой и кислинкой яблочного уксуса. Закуска получается насыщенной, в меру острой и прекрасно дополняет любые мясные блюда, картофель или простые домашние каши зимой, рассказывает шеф Владимир Ярославский.
Как заготовить баклажаны "Тещин язык"?
- Время: 45 минут
- Порций: 3 банки по 0,7 литра
Ингредиенты:
– 2,2 килограмма баклажанов;
– 5 сладких красных перцев;
– 2 – 3 острых перца;
– 130 граммов чеснока;
– 80 граммов сахара;
– 200 миллилитров яблочного уксуса;
– 12 граммов соли в соус;
– 1 столовая ложка соли к баклажанам;
– 40 миллилитров растительного масла в соус;
– 1 чайная ложка хмели-сунели.
Готовим "Тещин язык" по рецепту Ярославского: смотрите видео
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте продольными полосками или кружочками, посыпьте столовой ложкой соли и оставьте на 20 минут, после чего промойте и просушите.
- Сладкий и острый перец очистите от семян и пропустите вместе с чесноком через мясорубку прямо в кастрюлю.
- Добавьте соль, сахар, хмели-сунели, влейте масло и яблочный уксус, доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты.
- Баклажаны быстро обжарьте с обеих сторон на большом огне до легкой румяности.
- Каждый горячий кусочек окуните в кипящий соус и плотно уложите в стерилизованные банки.
- Сверху залейте оставшейся заправкой.
- Прикройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с теплой водой и стерилизуйте на умеренном огне 30 минут после закипания.
- Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания и храните в темном прохладном месте.