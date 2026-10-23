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23 жовтня, 10:02
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Грецький салат із баклажанами та перцями: бюджетний рецепт, який легко повторити вдома

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей грецький салат із баклажанами та перцями готують із простих овочів, а вся магія тримається на правильному запіканні, відціджуванні та відпочинку перед подачею.

Саме тому баклажан у середземноморських стравах – це не просто звичний овоч, а приклад культурного обміну між Близьким Сходом, арабським світом і Європою. Різноманіття смакових акцентів в одній тарілці приємно тішить навіть вибагливих гурманів. 

Як приготувати грецький салат з баклажанами?

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 4 баклажани; 
– 1 червона цибулина; 
– червоний, жовтий і зелений перець; 
– винний оцет; 
– свіжа петрушка; 
– оливкова олія; 
– сіль; 
– перець.

Приготування: 

  1. Зробіть кілька проколів у баклажанах і запечіть їх за температури 220 градусів протягом 40 – 50 хвилин.
  2. Коли баклажани трохи охолонуть, зніміть шкірку.
  3. Покладіть м'якоть у друшляк на 10 – 15 хвилин, щоб прибрати зайву рідину.
  4. Дрібно наріжте баклажани й перекладіть у миску.
  5. Наріжте цибулю та перці, додайте їх до баклажанів разом із оливковою олією, сіллю, перцем і петрушкою.
  6. Перемішайте салат, залиште його приблизно на 30 хвилин, а перед подачею додайте ще трохи оливкової олії.

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