23 жовтня, 10:02
Грецький салат із баклажанами та перцями: бюджетний рецепт, який легко повторити вдома
Цей грецький салат із баклажанами та перцями готують із простих овочів, а вся магія тримається на правильному запіканні, відціджуванні та відпочинку перед подачею.
Саме тому баклажан у середземноморських стравах – це не просто звичний овоч, а приклад культурного обміну між Близьким Сходом, арабським світом і Європою. Різноманіття смакових акцентів в одній тарілці приємно тішить навіть вибагливих гурманів.
Як приготувати грецький салат з баклажанами?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 баклажани;
– 1 червона цибулина;
– червоний, жовтий і зелений перець;
– винний оцет;
– свіжа петрушка;
– оливкова олія;
– сіль;
– перець.
Приготування:
- Зробіть кілька проколів у баклажанах і запечіть їх за температури 220 градусів протягом 40 – 50 хвилин.
- Коли баклажани трохи охолонуть, зніміть шкірку.
- Покладіть м'якоть у друшляк на 10 – 15 хвилин, щоб прибрати зайву рідину.
- Дрібно наріжте баклажани й перекладіть у миску.
- Наріжте цибулю та перці, додайте їх до баклажанів разом із оливковою олією, сіллю, перцем і петрушкою.
- Перемішайте салат, залиште його приблизно на 30 хвилин, а перед подачею додайте ще трохи оливкової олії.