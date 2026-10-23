Грецький салат із баклажанами та перцями: бюджетний рецепт, який легко повторити вдома

Цей грецький салат із баклажанами та перцями готують із простих овочів, а вся магія тримається на правильному запіканні, відціджуванні та відпочинку перед подачею.

Саме тому баклажан у середземноморських стравах – це не просто звичний овоч, а приклад культурного обміну між Близьким Сходом, арабським світом і Європою. Різноманіття смакових акцентів в одній тарілці приємно тішить навіть вибагливих гурманів. Як приготувати грецький салат з баклажанами? Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 4 баклажани;

– 1 червона цибулина;

– червоний, жовтий і зелений перець;

– винний оцет;

– свіжа петрушка;

– оливкова олія;

– сіль;

– перець. Приготування: Зробіть кілька проколів у баклажанах і запечіть їх за температури 220 градусів протягом 40 – 50 хвилин. Коли баклажани трохи охолонуть, зніміть шкірку. Покладіть м'якоть у друшляк на 10 – 15 хвилин, щоб прибрати зайву рідину. Дрібно наріжте баклажани й перекладіть у миску. Наріжте цибулю та перці, додайте їх до баклажанів разом із оливковою олією, сіллю, перцем і петрушкою. Перемішайте салат, залиште його приблизно на 30 хвилин, а перед подачею додайте ще трохи оливкової олії.