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Греческий салат с баклажанами и перцами: бюджетный рецепт, который легко приготовить дома

Лилия Имбировская-Сиваковская
Как приготовить греческий салат с баклажанами

Как приготовить греческий салат с баклажанами / "Вкусные рецепты"

Этот греческий салат с баклажанами и перцами готовят из простых овощей, а весь секрет заключается в правильном запекании, отцеживании и выдержке перед подачей.

Именно поэтому баклажан в средиземноморских блюдах – это не просто привычный овощ, а пример культурного обмена между Ближним Востоком, арабским миром и Европой. Разнообразие вкусовых акцентов в одной тарелке приятно радует даже самых привередливых гурманов.

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Как приготовить греческий салат с баклажанами?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 4 баклажана;
– 1 красная луковица;
– красный, желтый и зеленый перец;
– винный уксус;
– свежая петрушка;
– оливковое масло;
– соль;
– перец.

Приготовление:

  1. Сделайте несколько проколов в баклажанах и запеките их при температуре 220 градусов в течение 40 – 50 минут.
  2. Когда баклажаны немного остынут, снимите кожуру.
  3. Положите мякоть в дуршлаг на 10 – 15 минут, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  4. Мелко нарежьте баклажаны и переложите в миску.
  5. Нарежьте лук и перец, добавьте их к баклажанам вместе с оливковым маслом, солью, перцем и петрушкой.
  6. Перемешайте салат, оставьте его примерно на 30 минут, а перед подачей добавьте еще немного оливкового масла.

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