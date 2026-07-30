Бабуся додавала це до кетчупу з кабачків: один інгредієнт змінює смак і консистенцію

Домашній кетчуп із кабачків може бути не менш виразним за томатний – якщо правильно дібрати пропорції та додати яблучний оцет. Саме він допомагає зберегти баланс смаку й консистенцію заготовки.

Густий домашній кетчуп – чудова ідея для заготівлі кабачків. Як зробити його ніжним та смачним – розповідає портал Smakosze.

Чим особливий кетчуп із кабачків?

Кабачок сам по собі має м’який смак, тому легко підлаштовується під спеції та інші додатки. У кетчупі це працює особливо добре: соус виходить ніжнішим, але не прісним.

Саме тому домашній варіант часто обирають як альтернативу класичному томатному соусу. У ньому простіше контролювати солодкість, кислотність і загальну густину.

Навіщо додавати яблучний оцет?

У цьому рецепті яблучний оцет виконує одразу дві важливі функції. Він додає потрібну кислинку та допомагає зберегти заготовку на зиму.

На відміну від різкішого оцту, яблучний не перебиває смак овочів. Завдяки цьому кетчуп залишається збалансованим і більш м’яким на смак.

Зверніть увагу! Саме в правильному балансі між кабачком, цукром і оцтом ховається вдала консистенція домашнього кетчупу.

Як готують цей соус?

Час: близько 3 – 4 годин разом із настоюванням та варінням

близько 3 – 4 годин разом із настоюванням та варінням Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма цукіні;

– 0,5 кілограма цибулі;

– 2 склянки цукру;

– 1 склянка яблучного оцту 6%;

– 400 грамів томатного пюре або концентрату;

– 2 столові ложки солі;

– 1 чайна ложка карі;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 0,5 чайної ложки перцю.

Приготування:

Натріть очищену від насіння кабачкову м’якоть на великій тертці, а цибулю дрібно посічіть. Посоліть овочі, добре перемішайте й залиште мінімум на 2 – 3 години, щоб вони пустили сік. Перекладіть масу разом із рідиною в каструлю та варіть на малому вогні приблизно 20 хвилин, доки овочі не стануть м’якими. Додайте цукор і яблучний оцет, після чого варіть ще 15 хвилин. Влийте томатне пюре, всипте спеції та проваріть масу ще 10 хвилин. Зніміть каструлю з вогню й збийте соус блендером до гладкої консистенції. Розкладіть гарячий кетчуп у стерилізовані банки, щільно закрутіть і пастеризуйте в гарячій воді 15 хвилин.

Як зберігати та з чим подавати?

Після правильної пастеризації кетчуп із кабачків може стояти кілька місяців у прохолодному темному місці – наприклад, у коморі або погребі. Уже відкриту банку краще тримати в холодильнику й використати протягом двох тижнів.

Такий соус добре пасує до запеченого м’яса, ковбасок, сирів, страв із гриля та домашньої піци. Його також можна брати як основу для інших соусів або додавати до макаронів.