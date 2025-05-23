23 травня, 19:50
В спеку кращого не знайдеш: як приготувати холодний чай зі спеціями – він кращий за лимонад
Основні тези
- Рецепт холодного чаю зі спеціями включає травʼяний чай, гвоздику, корицю, лимон і мед.
- Приготування займає 10 хвилин і розраховане на 1,5 літра напою.
Коли на вулиці спека, втамувати спрагу хочеться чимось смачненьким. Не треба одразу купувати газовані напої, адже є куди краща та корисніша альтернатива.
Холодний чай – це чудове рішення у спекотну погоду, а ароматні спеції дозволять ще й насолоджуватися неповторним смаком. 24 Канал радить обовʼязково спробувати цей напій за рецептом порталу "Пательня".
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Рецепт холодного чаю зі спеціями
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1,5 літра
Інгредієнти:
– 4 столові ложки травʼяного чаю;
– 6 бутонів гвоздики;
– дрібка кориці;
– 1 лимон;
– мед до смаку.
Приготування:
- Закип’ятіть 1,5 літра води, додайте чайне листя, скибочки лимона, гвоздику та паличку кориці.
- Підсолодіть напій на свій смак, накрийте кришкою і дайте настоятися.
- Коли напій охолоне, поставте його у холодильник. Потім процідіть.
- Перед подачею найкраще додати до напою кілька кубиків льоду.
Смачного!
Лише те, що є в холодильнику: неймовірно смачний салат за 5 хвилин.