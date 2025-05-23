В спеку кращого не знайдеш: як приготувати холодний чай зі спеціями – він кращий за лимонад

Коли на вулиці спека, втамувати спрагу хочеться чимось смачненьким. Не треба одразу купувати газовані напої, адже є куди краща та корисніша альтернатива.

Холодний чай – це чудове рішення у спекотну погоду, а ароматні спеції дозволять ще й насолоджуватися неповторним смаком. 24 Канал радить обовʼязково спробувати цей напій за рецептом порталу "Пательня". Читайте також Секрет не у смаженні: як приготувати млинці, які будуть тонкими як папір – перевірений секрет Рецепт холодного чаю зі спеціями Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1,5 літра Інгредієнти:

– 4 столові ложки травʼяного чаю;

– 6 бутонів гвоздики;

– дрібка кориці;

– 1 лимон;

– мед до смаку. Приготування: Закип’ятіть 1,5 літра води, додайте чайне листя, скибочки лимона, гвоздику та паличку кориці. Підсолодіть напій на свій смак, накрийте кришкою і дайте настоятися. Коли напій охолоне, поставте його у холодильник. Потім процідіть. Перед подачею найкраще додати до напою кілька кубиків льоду. Смачного! Лише те, що є в холодильнику: неймовірно смачний салат за 5 хвилин.