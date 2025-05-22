На приготування цього салату потрібно буквально кілька вільних хвилин та наявність найпростіших інгредієнтів у холодильнику. Якщо якогось з них немає, то це чудова нагода поекспериментувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

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Рецепт швидкого салату

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 100 грамів копченої ковбаси;
– пачка сухариків;
– банка консервованої кукурудзи;
– 4 яйця;
– 3 солоних огірки;
– 3 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Спочатку потрібно зварити яйця круто й дати їм охолонути. З копченої ковбаси знімаємо оболонку.

  2. Ковбасу, яйця та мариновані огірки нарізаємо дрібними брусочками однакового розміру. Всі інгредієнти відразу складаємо у миску для змішування.

  3. З консервованої кукурудзи зливають рідину, а зерна додають до інших нарізаних компонентів.

  4. Додаємо дрібно порізану зелену цибулю. Частину залишаємо окремо — для оформлення страви перед подачею.

  5. Посипаємо салат сухариками. Заправляємо майонезом, солимо та добре перемішуємо.

  6. За бажанням можна додати спеції.

Смачного!

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