На приготування цього салату потрібно буквально кілька вільних хвилин та наявність найпростіших інгредієнтів у холодильнику. Якщо якогось з них немає, то це чудова нагода поекспериментувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".
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Рецепт швидкого салату
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів копченої ковбаси;
– пачка сухариків;
– банка консервованої кукурудзи;
– 4 яйця;
– 3 солоних огірки;
– 3 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.
Приготування:
Спочатку потрібно зварити яйця круто й дати їм охолонути. З копченої ковбаси знімаємо оболонку.
Ковбасу, яйця та мариновані огірки нарізаємо дрібними брусочками однакового розміру. Всі інгредієнти відразу складаємо у миску для змішування.
З консервованої кукурудзи зливають рідину, а зерна додають до інших нарізаних компонентів.
Додаємо дрібно порізану зелену цибулю. Частину залишаємо окремо — для оформлення страви перед подачею.
Посипаємо салат сухариками. Заправляємо майонезом, солимо та добре перемішуємо.
За бажанням можна додати спеції.
Смачного!
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