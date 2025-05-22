На приготовление этого салата нужно буквально несколько свободных минут и наличие самых простых ингредиентов в холодильнике. Если какого-то из них нет, то это прекрасная возможность поэкспериментировать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Колижанка".
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Рецепт быстрого салата
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов копченой колбасы;
– пачка сухариков;
– банка консервированной кукурузы;
– 4 яйца;
– 3 соленых огурца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Сначала нужно сварить яйца вкрутую и дать им остыть. С копченой колбасы снимаем оболочку.
Колбасу, яйца и маринованные огурцы нарезаем мелкими брусочками одинакового размера. Все ингредиенты сразу складываем в миску для смешивания.
С консервированной кукурузы сливают жидкость, а зерна добавляют к другим нарезанных компонентов.
Добавляем мелко порезанный зеленый лук. Часть оставляем отдельно – для оформления блюда перед подачей.
Посыпаем салат сухариками. Заправляем майонезом, солим и хорошо перемешиваем.
По желанию можно добавить специи.
Приятного аппетита!
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