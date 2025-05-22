Когда будете готовить макароны в следующий раз, обязательно поэкспериментируйте с добавлением творога. 24 Канал советует это сделать способом, о котором рассказывает портал Ukr.Media.

Интересно Только кабачок и картофелина: гениальный рецепт, с которым вы всегда будете сыты

Как добавить творог в макароны

Чтобы все шло быстро, ингредиенты лучше подготовить заранее. Макароны варим в подсоленной воде до готовности, после чего откидываем на дуршлаг и даем стечь воде. Еще горячие макароны перекладываем в глубокую миску, добавляем к ним 2 – 3 столовые ложки мягкого сыра.

Любимый гарнир / Фото Pixabay

Хорошо все перемешиваем, чтобы сыр равномерно распределился, образовав нежную сливочную массу. Перед подачей блюдо украшаем измельченной зеленью – петрушкой, укропом или зеленым луком.

В результате получаем чрезвычайно нежную, кремовую пасту без лишних затрат. Простота приготовления и интересное сочетание ингредиентов сделали этот рецепт любимцем многих семей. Хозяйки отмечают, что добавку охотно просят как дети, так и взрослые.

Совсем другой результат: в чем точно стоит попробовать сварить картофель.