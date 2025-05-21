Наслаждаться трапезой можно без лишних затрат. Все, что нужно – правильно соединить ингредиенты. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт блинов из кабачка и картофеля

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 картофелина;
– 3 яйца;
– 1,5 стакана молока;
– 1 стакан муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 30 миллилитров масла;
– пучок зеленого лука;
– щепотка петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Грубо натираем кабачок и картофель.
  2. Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
  3. Вбиваем яйца, добавляем молоко, всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем и добавляем зелень.
  4. Жарим как блины с обеих сторон до готовности, подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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