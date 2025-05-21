Наслаждаться трапезой можно без лишних затрат. Все, что нужно – правильно соединить ингредиенты. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт блинов из кабачка и картофеля

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 картофелина;

– 3 яйца;

– 1,5 стакана молока;

– 1 стакан муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 30 миллилитров масла;

– пучок зеленого лука;

– щепотка петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Грубо натираем кабачок и картофель. Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Вбиваем яйца, добавляем молоко, всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешиваем и добавляем зелень. Жарим как блины с обеих сторон до готовности, подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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