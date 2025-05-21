Насолоджуватися трапезою можна без зайвих витрат. Усе, що потрібно – правильно поєднати інгредієнти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт млинців з кабачка та картоплі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 картоплина;
– 3 яйця;
– 1,5 склянки молока;
– 1 стакан борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 30 мілілітрів олії;
– пучок зеленої цибулі;
– дрібка петрушки;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Грубо натираємо кабачок та картоплю.
  2. Солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин.
  3. Вбиваємо яйця, додаємо молоко, всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо і додаємо зелень.
  4. Смажимо як млинці з обох сторін до готовності, подаємо зі сметаною.

Смачного!

Результат вас вразить: на чому найкраще варити картоплю.