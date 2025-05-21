Насолоджуватися трапезою можна без зайвих витрат. Усе, що потрібно – правильно поєднати інгредієнти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт млинців з кабачка та картоплі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 картоплина;

– 3 яйця;

– 1,5 склянки молока;

– 1 стакан борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 30 мілілітрів олії;

– пучок зеленої цибулі;

– дрібка петрушки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Грубо натираємо кабачок та картоплю. Солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Вбиваємо яйця, додаємо молоко, всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо і додаємо зелень. Смажимо як млинці з обох сторін до готовності, подаємо зі сметаною.

Смачного!

Результат вас вразить: на чому найкраще варити картоплю.