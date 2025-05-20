Виявляться, що варити картоплю у воді – точно не найкраще рішення. 24 Канал пропонує звернути увагу на пораду популярної кулінарки Розмарі Гілл, якою вона поділилася на своїй сторінці у ТікТок.

Читайте також Замінять хліб та булочки: ліниві палянички з сиром – на сковороді за 20 хвилин

У чому найкраще варити картоплю

За словами кулінарки, варити картоплю найкраще у молоці. Саме ця рідина дозволить отримати найсмачніше пюре, яке ви коли-небудь готували.

Улюблене поєднання / Фото Pixabay

Картопля схожа на макарони. Вона виділяє крохмаль у рідину, в якій вариться. І він стає "рідким золотом", що дозволяє нам отримати пишне, шовковисте, кремове пюре,

– пояснила Розмарі Гілл.

Молоко дозволяє зберегти весь крохмаль та заміняє жирні вершки, які часто додають при приготуванні пюре.

Коли картопля вариться у молоці, все, що потрібно – розімнути її в тій самій каструлі. І тоді ваше пюре вийде ніжним, вершковим та шовковим, як ніколи.

Просто і смачно: як зробити ніжні млинці з кабачків.