Ці палянички мають всі шанси на те, щоб стати частим та бажаним гостем на вашому столі. Вони потребують копійчаних інгредієнтів та дуже легко готуються, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Затишок".

Цікаво Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду

Рецепт лінивих коржиків

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце;
– 120 грамів твердого сиру;
– зелена цибуля або інша зелень.

Приготування:

  1. У злегка підігрітому кефірі розчиняємо сіль, цукор і соду. Добре перемішуємо, щоб сода активувалась. Далі додаємо яйця та ретельно збиваємо суміш до однорідної консистенції.

  2. Вмішуємо дрібно нарізану зелену цибулю, іншу зелень і тертий сир, після чого знову все перемішуємо.

  3. Просіюємо борошно та поступово додаємо до суміші, замішуючи м’яке тісто. Залишаємо його під рушником або плівкою на 10 – 15 хвилин, щоб "відпочило".

  4. Готове тісто розділяємо на рівні частини, кожну розкатуємо в тонкий корж.

  5. Смажимо коржі на добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

  6. Якщо потрібно — можу зробити версію тексту для сторінки з рецептами чи соцмереж.

Смачного!

Їх захочеться приготувати сотню: найлегші млинці з кабачків.