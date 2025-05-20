Ці палянички мають всі шанси на те, щоб стати частим та бажаним гостем на вашому столі. Вони потребують копійчаних інгредієнтів та дуже легко готуються, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Затишок".
Цікаво Склянка кефіру та 10 хвилин: створюємо смакоту на всю сімʼю, яка зникне зі столу за секунду
Рецепт лінивих коржиків
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце;
– 120 грамів твердого сиру;
– зелена цибуля або інша зелень.
Приготування:
У злегка підігрітому кефірі розчиняємо сіль, цукор і соду. Добре перемішуємо, щоб сода активувалась. Далі додаємо яйця та ретельно збиваємо суміш до однорідної консистенції.
Вмішуємо дрібно нарізану зелену цибулю, іншу зелень і тертий сир, після чого знову все перемішуємо.
Просіюємо борошно та поступово додаємо до суміші, замішуючи м’яке тісто. Залишаємо його під рушником або плівкою на 10 – 15 хвилин, щоб "відпочило".
Готове тісто розділяємо на рівні частини, кожну розкатуємо в тонкий корж.
Смажимо коржі на добре розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
Якщо потрібно — можу зробити версію тексту для сторінки з рецептами чи соцмереж.
Смачного!
Їх захочеться приготувати сотню: найлегші млинці з кабачків.