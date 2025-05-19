Ця легка закуска стане для вас справжньою знахідкою. Ви можете тішити нею рідних хоч кожного дня, і повірте – кожного разу вони будуть радіти як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт простого перекусу для сімʼї
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 80 грамів ковбаси;
– 10 грамів петрушки;
– 450 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця збиваємо з кефіром до однорідності.
- Солимо, перчимо, додаємо натерті сир та ковбасу, а також подрібнену петрушку.
- Всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто.
- Накриваємо плівкою та залишаємо на 10 хвилин.
- Розкачуємо тісто, нарізаємо на смужки.
- Обсмажуємо смужки до золотистого кольору.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Смачного!
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