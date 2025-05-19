Ця легка закуска стане для вас справжньою знахідкою. Ви можете тішити нею рідних хоч кожного дня, і повірте – кожного разу вони будуть радіти як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Цікаво Соковиті та ситні: готуємо житомирські біляші зі знаменитим Ектором

Рецепт простого перекусу для сімʼї

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 80 грамів ковбаси;
– 10 грамів петрушки;
– 450 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з кефіром до однорідності.
  2. Солимо, перчимо, додаємо натерті сир та ковбасу, а також подрібнену петрушку.
  3. Всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто.
  4. Накриваємо плівкою та залишаємо на 10 хвилин.
  5. Розкачуємо тісто, нарізаємо на смужки.
  6. Обсмажуємо смужки до золотистого кольору.
  7. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

Вони залишаться максимально соковитими: як правильно варити сосиски.