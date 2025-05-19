Ця легка закуска стане для вас справжньою знахідкою. Ви можете тішити нею рідних хоч кожного дня, і повірте – кожного разу вони будуть радіти як вперше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт простого перекусу для сімʼї

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів кефіру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру;

– 80 грамів ковбаси;

– 10 грамів петрушки;

– 450 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця збиваємо з кефіром до однорідності. Солимо, перчимо, додаємо натерті сир та ковбасу, а також подрібнену петрушку. Всипаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Накриваємо плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Розкачуємо тісто, нарізаємо на смужки. Обсмажуємо смужки до золотистого кольору. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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