Соковите м'ясо у дріжджовому тісті – це насолода, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує приготувати знамениті житомирські біляші за рецептом улюбленого Ектора.

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Інгредієнти:

тісто:

– 130 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів теплої води;

– 4 грами сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 350 грамів борошна;

– 20 мілілітрів олії;

начинка:

– 300 грамів яловичого фаршу;

– 170 грамів цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Підігрійте молоко з водою до теплого стану. Додайте дріжджі, цукор і сіль, розмішайте до повного розчинення інгредієнтів.

Поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи м’яке тісто. Влийте олію і добре вимісіть до гладкої, еластичної консистенції.

Накрийте тісто рушником і залиште у теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години, щоб воно добре піднялося.

Тим часом очистіть цибулю і дрібно її наріжте. Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте.

Коли тісто підійде, обімніть його й розділіть на рівні частини. Сформуйте з кожної кульку, розтягніть у круглий коржик, викладіть у центр трохи начинки, з’єднайте краї та щільно защипніть. Легенько приплесніть рукою.

У сковороді з товстим дном добре розігрійте олію. Обсмажуйте біляші на середньому вогні до рум’яної скоринки, по 3 – 4 хвилини з кожного боку.