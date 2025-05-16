Соковите м'ясо у дріжджовому тісті – це насолода, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує приготувати знамениті житомирські біляші за рецептом улюбленого Ектора.

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Рецепт житомирських біляшів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
тісто:
– 130 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів теплої води;
– 4 грами сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 350 грамів борошна;
– 20 мілілітрів олії;
начинка:
– 300 грамів яловичого фаршу;
– 170 грамів цибулі;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Підігрійте молоко з водою до теплого стану. Додайте дріжджі, цукор і сіль, розмішайте до повного розчинення інгредієнтів.

  2. Поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи м’яке тісто. Влийте олію і добре вимісіть до гладкої, еластичної консистенції.

  3. Накрийте тісто рушником і залиште у теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години, щоб воно добре піднялося.

  4. Тим часом очистіть цибулю і дрібно її наріжте. Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте.

  5. Коли тісто підійде, обімніть його й розділіть на рівні частини. Сформуйте з кожної кульку, розтягніть у круглий коржик, викладіть у центр трохи начинки, з’єднайте краї та щільно защипніть. Легенько приплесніть рукою.

  6. У сковороді з товстим дном добре розігрійте олію. Обсмажуйте біляші на середньому вогні до рум’яної скоринки, по 3 – 4 хвилини з кожного боку.

  7. Готові біляші викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир

Смачного!

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